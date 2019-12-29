Политика
RT на русскомКиев и Донбасс провели обмен пленными
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики провели обмен пленными. По предварительным данным, Киев передал в общей сложности 123 человека, ДНР и ЛНР — 77 пленных.
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