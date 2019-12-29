Политика

RT на русскомRT на русскомКиев и Донбасс провели обмен пленными

Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики провели обмен пленными. По предварительным данным, Киев передал в общей сложности 123 человека, ДНР и ЛНР — 77 пленных.
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Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс07:07

Предварительная формула обмена пленными в Донбасе составила «123 на 52»

ТАСС08:22

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости07:54

Киев и Донецк завершили обмен пленными

РБК08:06

25 на 63: ЛНР завершила обмен пленными в Донбассе

Вести.Ru06:55

Киев и Донбасс провели обмен пленными

RT на русском08:16

Киев подтвердил начало обмена пленными под Горловкой

Красная весна05:39
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