Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики провели обмен пленными. По предварительным данным, Киев передал в общей сложности 123 человека, ДНР и ЛНР — 77 пленных.

Общество Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Политика В ЛНР назвали число переданных в рамках обмена с Киевом пленных Руководитель рабочей группы самопровозглашённой Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что ЛНР в рамках обмена передала украинской стороне 25 человек и забрала 63.

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