Общество

РИА НовостиРИА НовостиНачался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

Платформу Odyssey проекта "Морской старт" начали грузить на гонконгский корабль, следует из данных специализированного сайта мониторинга движения судов. Таким образом, началось перебазирование морского космодрома из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье.
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Космодром «Морской старт» начали переправлять в Россию

Российская газета15:39

Плавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в Россию

Взгляд.ру12:41

Плавучий космодром начали готовить к перевозке из США в Россию

РБК13:48

Началась транспортировка из США в Россию плавучего космодрома «Морской старт»

Эхо Москвы13:31

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» в Россию

ТК Звезда12:43

Началась транспортировка космодрома «Морской старт» из США в Россию

Газета.Ru14:15

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

РИА Новости12:16
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Премьер-министр Украины Гончарук прибыл в Новые Санжары

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Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
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Защитник Роман Шишкин, внесенный в заявку выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) московского "Спартака-2", может сыграть за главную команду "красно-белых" в Российской премьер-лиге, считает бывший капитан "Спартака" Александр Самедов.
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Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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Армия и оружие

Подземный город террористов обнаружили в Сирии

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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
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Опубликован трейлер сериала «Охотники» с Аль Пачино

В сериале Аль Пачино исполнил роль Мейера Оффермана, лидера группы мстителей.
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В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

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Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
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Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

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В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»

В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
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Суд вынес приговор бывшему советнику Трампа

Суд вынес приговор Роджеру Стоуну — бывшему советнику президента США Дональда Трампа.
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При стрельбе в Германии погибли восемь человек

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