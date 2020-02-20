Общество
РИА НовостиНачался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию
Платформу Odyssey проекта "Морской старт" начали грузить на гонконгский корабль, следует из данных специализированного сайта мониторинга движения судов. Таким образом, началось перебазирование морского космодрома из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье.
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Армия и оружие
Турецкие военные покидают позиции на северо-востоке Сирии
Политика
Премьер-министр Украины Гончарук прибыл в Новые Санжары
Глава правительства Украины Алексей Гончарук, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая прибыли в Новые Санжары, где 20 февраля вспыхнули протесты против размещения на территории населённого пункта эвакуированных из Китая украинцев.
Политика
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Армия и оружие
Эксперт: Закрытие Турции на официальном уровне не обсуждается
Запрет на продажу турпакетов в Турцию не обсуждается в правительстве, а также в ведомствах, регулирующих туристическую отрасль.
Общество
Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Футбол
Самедов не исключил, что Шишкин сможет сыграть за «Спартак» в РПЛ
Защитник Роман Шишкин, внесенный в заявку выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) московского "Спартака-2", может сыграть за главную команду "красно-белых" в Российской премьер-лиге, считает бывший капитан "Спартака" Александр Самедов.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Футбол
Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Наука
Технология Enevate XFC-Energy позволяет существенно повысить энергетическую плотность аккумуляторов и скорость зарядки
Аккумулятор поддерживает скорость разрядки 10C (то есть, скажем, батарея емкостью 150 А·ч может разряжаться током 1500 А) Что касается скорости заряда, технология Enevate XFC-Energy обеспечивает зарядку на 75% от полной емкости всего за пять минут при скорости зарядки 10C.
Армия и оружие
Подземный город террористов обнаружили в Сирии
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Телеканал HBO опубликовал в YouTube трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада».
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Кино
Опубликован трейлер сериала «Охотники» с Аль Пачино
В сериале Аль Пачино исполнил роль Мейера Оффермана, лидера группы мстителей.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
Политика
Суд вынес приговор бывшему советнику Трампа
Суд вынес приговор Роджеру Стоуну — бывшему советнику президента США Дональда Трампа.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
Шоу-бизнес
Юрий Антонов отказался обсуждать единственного сына
В последнем браке у Антонова родились дети. Дочь Людмила сейчас живет с матерью во Франции, а сын Михаил в Москве.