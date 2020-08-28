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EastRussia
EastRussia

Начался прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны

С 28 августа стартовал прием заявок от инвесторов, которые хотят стать резидентами Арктической зоны России. С этого же дня вступил в силу пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. По данным пресс-службы Минвостокразвития, подать заявку можно на сайте arctic-russia.ru.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Минвостокразвития начало принимать заявки на статус резидента Арктической зоны

Lenta.ruвчера в 10:57
ТАСС

Цыбульский: новые законы выравнивают условия для бизнеса в Арктике с центром России

ТАССвчера в 09:29
Российская газета

Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы

Российская газетавчера в 17:01
ПРАЙМ

Стартует прием заявок от инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны

ПРАЙМвчера в 17:17
Эхо Москвы

В России начинается прием заявок от компаний, желающих получить льготный налоговый статус «резидента арктической зоны»

Эхо Москвывчера в 17:05
Парламентская газета

Предприниматели в Арктике получат налоговые льготы

Парламентская газетавчера в 17:37
РБК

В России стартовал прием заявок для получения льгот на проекты в Арктике

РБКвчера в 22:44

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ruвчера в 13:17

Диетологи назвали продукты, которые нужно есть на ночь для похудения

Специалисты из Соединенных Штатов Америки недавно перечислили особые продукты, которые при употреблении их в пищу на ночь способны значительно ускорить процесс снижения веса, а также улучшить все метаболические процессы в организме.
ToDay News Ufaвчера в 10:41
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Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новостивчера в 06:39
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