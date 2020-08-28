Начался прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны

С 28 августа стартовал прием заявок от инвесторов, которые хотят стать резидентами Арктической зоны России. С этого же дня вступил в силу пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. По данным пресс-службы Минвостокразвития, подать заявку можно на сайте arctic-russia.ru.