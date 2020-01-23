Политика

ВедомостиВедомостиНачался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота». Сам документ в защиту неизменности Конституции опубликовала «Новая газета», под ним подписались 20 человек.
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с чего всё началось

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.
Новая газетавчера в 13:07

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Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Новая газетавчера в 13:07

«Новая газета» публикует «манифест граждан России» против конституционной реформы, предложенной президентом

Эхо Москвывчера в 23:00

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Ведомостивчера в 18:19

«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

Дождьвчера в 17:09

НГ опубликовала «Манифест против конституционного переворота и узурпации власти»

Znak.comвчера в 17:06

«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

Snob.ruвчера в 16:48

«Новая газета» начала собирать подписи против изменения Конституции

VSE42.RU00:38
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Здоровье

Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм

В перечень вошли переработанные мясные продукты, тунец, рис, замороженная пицца и др.
Smolnarod.ru вчера в 05:15
Происшествия

Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси.
РБК 00:48
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Общество

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Газета.Ru 00:44
Общество

ФСБ обнаружила источник сообщений о «минировании»

В конце ноября по Петербургу впервые прокатилась волна эвакуаций, вызванных ложными сообщениями о минировании.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:14
Шоу-бизнес

Рита Дакота замечена на Бали с новым возлюбленным

Певица Маргарита Герасимович, более известная как Дакота, отдыхает на Бали с новым возлюбленным, музыкантом и клипмейкером Федором Белогаем.
NewInform вчера в 07:23
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости вчера в 11:20
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец вчера в 06:33
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Хоккей

«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»

Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

РБК вчера в 08:05
Происшествия

В Севастополе семь студентов попали в больницу с отравлением

Семь студентов Института ядерной энергии и промышленности 23 января попали в городскую больницу Севастополя с симптомами гастроэнтерита.
Московский Комсомолец 00:04
Происшествия

В Екатеринбурге BMW сбил трех пешеходов на переходе

Znak.com вчера в 23:31
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия вчера в 21:17
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Общество

Россияне отказываются от поездок в Китай из-за коронавируса

Граждане России начали отказываться от поездок в Китай. Первым об этом сообщил туроператор «Интурист», сообщает РБК.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:01
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Lenta.ru вчера в 16:26
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика

Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

REGNUM вчера в 06:07
Теннис

Теннисистка Возняцки эмоционально завершила карьеру

Датская теннисистка Каролина Возняцки покинула Открытый чемпионат Австралии - Australian Open.
Газета.Ru 00:16
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Алсу ответила на заявления, что ее дочь не умеет петь

Певица Алсу отреагировала на критику в адрес своей дочери Микеллы Абрамовой.
URA.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие

У США появился «летающий авианосец»

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins («Гремлины»), фактически является «летающим авианосцем», пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 16:14
Хоккей

Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии телеканала TSN.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

Известия вчера в 23:42
Политика

Мишустин провел новые назначения в правительстве РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел новые назначения в руководстве страны.
Российская газета 22 января в 18:27
Политика

Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Известный финансист Джордж Сорос считает, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с главой американского государства Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах.
Московский Комсомолец вчера в 21:59
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