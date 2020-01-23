Политика
ВедомостиНачался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота». Сам документ в защиту неизменности Конституции опубликовала «Новая газета», под ним подписались 20 человек.
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с чего всё началось
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи
Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.Новая газетавчера в 13:07
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НГ опубликовала «Манифест против конституционного переворота и узурпации власти»
Znak.comвчера в 17:06
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Датская теннисистка Каролина Возняцки покинула Открытый чемпионат Австралии - Australian Open.
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Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел новые назначения в руководстве страны.
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Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом
Известный финансист Джордж Сорос считает, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с главой американского государства Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах.