Политика

ВедомостиВедомостиНачался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота». Сам документ в защиту неизменности Конституции опубликовала «Новая газета», под ним подписались 20 человек.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.
Новая газета13:07

Подробнее о событии

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Ведомости18:19

«В стране происходит конституционный переворот

Эхо Москвы21:06

НГ опубликовала «Манифест против конституционного переворота и узурпации власти»

Znak.com17:06

«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

Дождь17:09

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Новая газета13:07

«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

Snob.ru16:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай

Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета 19:28
Гаджеты

Стартовали продажи российского неубиваемого планшета

Компания Astra Linux, совместно с Mobile Inform Group официально объявили о начале продаж российского неубиваемого планшета MIG T10, который, к тому же, работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux.
Ferra 10:03
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Общество

Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ

Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
REGNUM 21:25
Здоровье

Признаки вируса из Китая нашли у четверых приморцев

Специалисты Роспотребнадзора выявили четверых человек из Приморского края с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, которая распространяется в КНР, сообщает DEITA.
Deita.ru 20:00
Кино

Жилец «Ночлежки» стал героем фильма о ветеранах войны в Афганистане

78.ru 10:42
Общество

ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Коммерсантъ 14:00
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ

RT на русском 16:51
Политика

В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза.
Lenta.ru 19:49
Политика

Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
RT на русском 21:33
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Финансы

Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
REGNUM 14:32
Авто

В РФ кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом самой популярной модели французской марки на нашем рынке – кроссовера Duster.
Автоновости дня вчера в 00:36
Спорт

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

ТАСС Спорт 12:38
Общество

Россиянин Бурков признал вину на суде в США

Коммерсантъ 20:29
Биатлон

Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

В Поклюке (Словения) завершилась 20-киллометровая индивидуальная гонка среди мужчин.
ГЛАС.RU 10:04
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия 12:57
Политика

«Нигде в мире нет индексации на 7%». Что Топилин говорил о пенсиях

АиФ.ru вспоминает, что новый глава ПФР говорил о пенсиях, пенсионерах и пенсионном возрасте.
Аргументы и Факты 05:51
Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
РБК 05:43
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
Общество

У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
ФедералПресс 01:42
Общество

В Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции

В приложении знакомств Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции во время свидания, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Ведомости 13:02
Шоу-бизнес

Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Аргументы недели вчера в 10:33
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Газета.Ru 03:36
Общество

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
РИА Новости 20:18
Общество

Первые симптомы рака предстательной железы назвали немецкие онкологи

Доктора-онкологи из Германии назвали первые признаки возникшего рака предстательной железы.
РЕН ТВ 17:55
Происшествия

Мужчину с четырьмя детьми нашли в заброшенном доме в Чите

В Чите в заброшенном неотапливаемом доме обнаружили мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет.
Московский Комсомолец Чита 21:10
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Общество

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
РБК 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное