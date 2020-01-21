Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.

с чего всё началось

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота». Сам документ в защиту неизменности Конституции опубликовала «Новая газета», под ним подписались 20 человек.

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Гаджеты Стартовали продажи российского неубиваемого планшета Компания Astra Linux, совместно с Mobile Inform Group официально объявили о начале продаж российского неубиваемого планшета MIG T10, который, к тому же, работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Общество Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.

Здоровье Признаки вируса из Китая нашли у четверых приморцев Специалисты Роспотребнадзора выявили четверых человек из Приморского края с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, которая распространяется в КНР, сообщает DEITA.

Политика Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.

Политика Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Политика В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Общество В Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции В приложении знакомств Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции во время свидания, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Наука Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.