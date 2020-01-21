Политика
ВедомостиНачался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота». Сам документ в защиту неизменности Конституции опубликовала «Новая газета», под ним подписались 20 человек.
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с чего всё началось
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи
Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.Новая газета13:07
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Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
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