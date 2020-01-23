Политика

ВедомостиВедомостиНачался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота». Сам документ в защиту неизменности Конституции опубликовала «Новая газета», под ним подписались 20 человек.
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с чего всё началось

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.
Новая газетавчера в 13:07

Подробнее о событии

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Новая газетавчера в 13:07

«Новая газета» публикует «манифест граждан России» против конституционной реформы, предложенной президентом

Эхо Москвывчера в 23:00

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Ведомостивчера в 18:19

«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

Дождьвчера в 17:09

НГ опубликовала «Манифест против конституционного переворота и узурпации власти»

Znak.comвчера в 17:06

«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

Snob.ruвчера в 16:48

«Новая газета» опубликовала манифест против изменения Конституции

VSE42.RU00:38
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Политика

В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
REGNUM 01:10
Общество

Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками

Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Известия 00:52
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Президент назначил Козака замглавой администрации президента

Бывшего вице-премьера Дмитрия Козака назначили заместителем руководителя администрации президента.
Общественное телевидение России 02:08
Общество

В России планируют отменить понятие МРОТ

Министерство юстиции предлагает отказаться от понятия «минимальный размер оплаты труда (МРОТ)», сообщают «Известия».
Православие и Мир вчера в 01:45
Происшествия

Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

РБК 00:48
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Космос

Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу

Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Актуальные Новости 22 января в 11:06
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Футбол

«Шахтёр» требует у «Арсенала» 35 млн евро за Матвиенко

Как сообщает Sky Sports, для подписания Матвиенко «Арсеналу» придётся заплатить 30 миллионов фунтов (около 35 миллионов евро).
Евро-футбол.ру вчера в 11:34
Теннис

Серена Уильямс выбыла с Australian Open, проиграв Ван Цян

REGNUM 00:38
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:26
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

Одна ночь в номере с видом на море обходится Светлане больше 100 тысяч рублей.
StarHit.ru 02:00
Здоровье

В Ухане строят спецбольницу для заразившихся смертельным коронавирусом

В Китае растет число погибших от коронавируса 2019-nCoV — их уже 26.
Вести.Ru 00:59
Политика

Израильские СМИ раскритиковали выступление Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе полным провалом, а его заявления — абсурдными.
REGNUM вчера в 12:17
Политика

Китай поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран

Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерам стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции.
Lenta.ru 00:58
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Здоровье

Люди могли заразиться китайским вирусом от змей

Нельзя исключить, что смертельно опасный китайский коронавирус люди получили от змей, которые продаются на рынке города Ухань.
MedikForum.ru вчера в 04:15
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.
Российская газета 02:08
Наука

Ученые восстановили голос древней египетской мумии

РЕН ТВ 00:14
Здоровье

В Китае выявили метод лечения нового коронавируса

Медики в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации — насыщения крови кислородом, ЭКМО.
Известия вчера в 05:14
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:27
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Политика

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Интерфакс 01:41
Кино

Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби заморозили из-за слабого сценария

Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби из вселенной «Звёздных войн» были временно заморожены. Об этом 24 января сообщил «Мир Фантастики».
REGNUM 02:18
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно

Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Bimru.ru вчера в 08:50
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ

RT на русском вчера в 14:29
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда 22 января в 12:51
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