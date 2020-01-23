Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.

с чего всё началось

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота». Сам документ в защиту неизменности Конституции опубликовала «Новая газета», под ним подписались 20 человек.

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

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