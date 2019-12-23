Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон написал в своём Facebook, что все номинации по транзиту в рамках нового договора были проработаны. Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.

Начался транзит газа через Украину по новому контракту

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