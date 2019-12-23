Политика
RT на русскомНачался транзит газа через Украину по новому контракту
Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон написал в своём Facebook, что все номинации по транзиту в рамках нового договора были проработаны. Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
Екатеринбуржец устроил в новогоднюю ночь «фейерверк» из автомата
Хоккей
Малкин получил штраф в $5 тыс. за удар соперника клюшкой
Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил штраф $5 тысяч долларов за удар клюшкой нападающего команды «Оттава Сенаторз» Жана-Габриэля Пажо.
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП под Ростовом
Погибли два человека, сообщила пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Экономика
Пенсии в РФ с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсии неработающих пенсионеров выросли в России с 1 января 2020 года. Об этом информирует Пенсионный фонд России.
Общество
С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст
С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Политика
Захарова: США положили ноги на стол мировой политики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Авто
Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica
Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Футбол
«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ
Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Общество
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Общество
Дон стал самым разнообразным мышиным регионом
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.