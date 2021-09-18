Батареи Hyundai поступят на солнечные фермы Техаса

Hyundai Motor, одна из крупнейших в США энергетических и газовых компаний CPS Energy и OCI Solar Power, девелопер солнечных электростанций промышленного масштаба из Техаса, подписали меморандум о понимании, согласно которому к сентябрю 2022 года построят близ Сан-Антонио накопитель энергии ESS из старых аккумуляторов от электромобилей.