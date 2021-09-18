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«Начинаем копить на борщец»: Сеть обсуждает вздорожавшее продовольствие

Согласно информационно-аналитическому комментарию об инфляции в Алтайском крае от регулятора, годовой прирост цен на продовольствие ускорился до 9,32% после 8,08% в июле.
АМИТЕЛ
В отличие от прошлого года, в текущем году уборка урожая началась позднее, что привело к снижению предложения овощей на региональном рынке.
АМИТЕЛ
Предприятия животноводства увеличили затраты на корма, импортные ветеринарные препараты и оборудование из-за падения курса рубля и роста цен на металлы.
Банкфакс
Прирост цен на непродовольственные товары в августе ускорился до 11,49% в годовом выражении после 11,18% в июле.
Бийский рабочий

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