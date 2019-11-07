с чего всё началось

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок. Пассажиров будут перевозить именные составы дальнего следования "Таврия".

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

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