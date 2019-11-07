Транспорт

Lenta.ruLenta.ruНазвана стоимость железнодорожных билетов в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, отмечалось, что первый поезд из Северной столицы на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.
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