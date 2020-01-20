Общество

ИзвестияИзвестияНачислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
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с чего всё началось

До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте

Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Известия16:01

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Материнский капитал на первого ребёнка можно будет получить уже весной

Life.ru17:57

Названы сроки оформления новых материнских капиталов

Lenta.ru17:57

«Известия»: оформлять маткапитал по-новому могут начать весной

Газета.Ru17:12

Материнский капитал начислять по-новому могут начать в марте

News.ru17:39

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известия17:52

В Госдуме рассказали, когда можно будет оформить маткапитал на первенца

Вечерняя Москва16:36

Маткапитал на первенца позволят оформлять с весны

РЕН ТВ16:10
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:57, Ашберн
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