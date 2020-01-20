Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Начислять маткапитал за первого ребенка начнут весной

15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем он пообещал выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, а при рождении второго увеличить его сумму на 150 тысяч рублей.
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с чего всё началось

До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте

Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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Lenta.ruвчера в 17:57

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известиявчера в 17:52
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