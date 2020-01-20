Общество
Телеканал 360°Начислять маткапитал за первого ребенка начнут весной
15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем он пообещал выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, а при рождении второго увеличить его сумму на 150 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Известиявчера в 16:01
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Футбол
Федотов: «Игроков „Сочи“ будем настраивать на хороший агрессивный футбол»
Великолепные условия, хорошая погода позволяет.
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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
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19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.
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Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба
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Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
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Футболисты «Ростова» и узбекистанского «Пахтакора» не выявили победителя в контрольном матче.
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Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.