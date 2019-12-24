Происшествия

РБКРБКНационалиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Ультранационалиста и бойца смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу Рыжий Тарзан Вячеслава Дацика задержали в Ленинградской области за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии. Об этом сообщают издание 47news и телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на его супругу Викторию.
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с чего всё началось

Дацик задержан за переход госграницы. Он снова плыл на лодке, но не в Норвегию, а в Эстонию

Задержанного привезли из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников после попытки перехода российско-эстонской границы. По данным нашего издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву.
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