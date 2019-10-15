Политика

Газета.RuГазета.RuНационалисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националистов не устраивает подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
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Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований

Lenta.ru02:30

В Совете Федерации прокомментировали ультиматум неонационалистов к Зеленскому

Комсомольская правда05:19

Националисты поставили Зеленскому ультиматум

Взгляд.ру03:28

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Газета.Ru06:38

Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского

Утро.ru03:09

«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум

ИА Новороссиявчера в 14:09

«Время маршей прошло». Главарь нацистов дал властям Украины десять дней

REGNUMвчера в 14:03
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Экономика

Сезонных скидок в отелях Турции стоит ждать не раньше ноября

По словам участников рынка, наиболее загружены в октябре отели высокого ценового сегмента.
Интерфакс 07:03
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Известия 08:01
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
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Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
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В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы

Во Владивостоке заключенный распространил в Сети откровенные фотографии, которые ему прислала школьная учительница математики и информатики.
РИА Новости вчера в 12:21
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Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Политика

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Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Общество

Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье

Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
РБК 07:31
Происшествия

На украинскую звезду напали ромы

Украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку в Киеве на вокзале попытались ограбить представители ромской национальности, как она сама рассказала в фейсбуке.
Газета.Ru 07:39
Армия и оружие

Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия не допустит столкновения армии Сирии с турецкими военными.
Московский Комсомолец 07:42
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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Общество

В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы.
Известия 07:07
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
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Экономика

НЛМК сократила выпуск стали на 9% с начала 2019 года

Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 07:56
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Происшествия

Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына

Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.
Российская газета 07:53
Спорт

NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб

Глава РУСАДА Юрий Ганус выступил с докладом в Колорадо, в котором обвинил российское правительство в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, утверждает New York Times.
Pravda.Ru 07:51
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Теннис

Медведев нацелен стать первой ракеткой мира в 2020 году

Комментируя участие в Олимпийском турнире 2020 года, Медведев рассказал, что настраивается на завоевание золотой медали.
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Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия

Студент керченского университета подрался с преподавателем

Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
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Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android

По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.
Экономика сегодня вчера в 08:09
Авто

В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
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Фармокомпании предложат врачам лекарства

Под взаимодействием с врачами подразумеваются научные конференции, а также привлечение докторов к проведению клинических исследований.
Цензуры.Нет 03:25
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразный вариант

Компания Volkswagen представила пятиместную модель кроссовера Atlas в исполнении Cross Sport.
SpeedMe 12 октября в 09:04
Армия и оружие

США ввели санкции против министерств и граждан Турции

США ввели санкции против турецких министерств обороны и энергетики, а также против глав этих ведомств.
ФАН вчера в 19:09
Армия и оружие

Военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии

ТАСС 06:53
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