Националистов не устраивает подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

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