Политика
Газета.RuНационалисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националистов не устраивает подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
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В Совете Федерации прокомментировали ультиматум неонационалистов к Зеленскому
Комсомольская правда05:19
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Экономика
Сезонных скидок в отелях Турции стоит ждать не раньше ноября
По словам участников рынка, наиболее загружены в октябре отели высокого ценового сегмента.
Интерфакс 07:03
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Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
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Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Происшествия
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Во Владивостоке заключенный распространил в Сети откровенные фотографии, которые ему прислала школьная учительница математики и информатики.
РИА Новости вчера в 12:21
Экономика
Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий
Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Общество
Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
РБК 07:31
Происшествия
На украинскую звезду напали ромы
Украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку в Киеве на вокзале попытались ограбить представители ромской национальности, как она сама рассказала в фейсбуке.
Газета.Ru 07:39
Армия и оружие
Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия не допустит столкновения армии Сирии с турецкими военными.
Московский Комсомолец 07:42
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество
В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы.
Известия 07:07
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском вчера в 11:20
Экономика
НЛМК сократила выпуск стали на 9% с начала 2019 года
Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 07:56
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Происшествия
Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына
Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.
Российская газета 07:53
Спорт
NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб
Глава РУСАДА Юрий Ганус выступил с докладом в Колорадо, в котором обвинил российское правительство в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, утверждает New York Times.
Pravda.Ru 07:51
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Теннис
Медведев нацелен стать первой ракеткой мира в 2020 году
Комментируя участие в Олимпийском турнире 2020 года, Медведев рассказал, что настраивается на завоевание золотой медали.
ProstoProSport 06:34
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия
Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Гаджеты
Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android
По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.
Экономика сегодня вчера в 08:09
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Здоровье
Фармокомпании предложат врачам лекарства
Под взаимодействием с врачами подразумеваются научные конференции, а также привлечение докторов к проведению клинических исследований.
Цензуры.Нет 03:25
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразный вариант
Компания Volkswagen представила пятиместную модель кроссовера Atlas в исполнении Cross Sport.
SpeedMe 12 октября в 09:04
Армия и оружие
США ввели санкции против министерств и граждан Турции
США ввели санкции против турецких министерств обороны и энергетики, а также против глав этих ведомств.
ФАН вчера в 19:09