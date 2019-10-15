Политика

Газета.RuГазета.RuНационалисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националистов не устраивает подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
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Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

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