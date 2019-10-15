Политика
Газета.RuНационалисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националистов не устраивает подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
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В Совете Федерации прокомментировали ультиматум неонационалистов к Зеленскому
Комсомольская правда05:19
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Футбол
УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ 08:31
Политика
Путин прилетел в Саудовскую Аравию на встречу с королем Салманом
14 октября Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Дождь вчера в 09:12
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Происшествия
СК подтвердил задержание нового фигуранта «московского дела»
В Москве следователи задержали нового фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за акции протеста 27 июля — Александра Мыльникова.
РБК 09:21
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Гаджеты
Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6
К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.
3DNews 13 октября в 04:27
Политика
ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Происшествия
Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
RT на русском 07:06
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Киберспорт
Трейлер фанатского проекта Stalker: Legacy of Times
Вышел трейлер Stalker: Legacy of Times.
Cyber.sports.ru 04:31
Музыка
Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт
Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру 13 октября в 06:38
Происшествия
В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую
В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
LiveSport.ru 09:11
Общество
Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
ТАСС 07:28
Здоровье
В детской больнице Златоуста по выходным перестали кормить пациентов
Например, детей перестали кормит по выходным. Они пожаловались общественникам, а те обратились в Минздрав и Роспотребнадзор.
Росбалт 05:04
Общество
Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России
Эксперимент по выдаче электронных паспортов России может начаться в Москве в марте 2020 года.
RT на русском 09:26
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Политика
Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Происшествия
Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Экономика
Счетная палата сочла проект федерального бюджета нереалистичным
Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным.
Газета.Ru вчера в 07:52