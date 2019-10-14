Политика
Утро.ruНационалисты готовят госпереворот на Украине
На Украине зреет очередной госпереворот: националисты требуют, чтобы президент страны Владимир Зеленский отказался выполнять пункт "формулы Штайнмайера" по отводу войск с линии разграничения в Донбассе в Золотом и Петровском.
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Стал известен ультиматум украинских радикалов президенту Зеленскому по Донбассу
Аргументы недели02:13
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
REGNUM вчера в 15:12
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Политика
В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву
Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.
Журналистская правда 10:17
Политика
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
МР7.ру вчера в 01:27
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 08:58
Хоккей
Александр Овечкин обогнал Джереми Рёника и Ларри Мёрфи по очкам в НХЛ
Матч прошёл на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей.
Чемпионат вчера в 23:08
ЖКХ
В России изменят схему оплаты ЖКХ
1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Lenta.ru 07:43
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Экономика
В России начали проект по «цифровизации зерна»
В России готовится проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 11:01
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Теннис
Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Культура
Александр Яценко и Витя АК-47 снялись в фильме про закладки
В России сняли короткометражный фильм про закладки наркотиков.
Телепрограмма 04:06
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru 02:09
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
Известия вчера в 23:46
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Экономика
Иностранный инвестор закрывает производство в Тюменской области
Немецкая компания Dynaenergetics закрывает в Тюменской области завод. Информацию об этом РБК Тюмень сообщил источник, знакомый с ситуацией.
РБК Тюмень вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Ведомости вчера в 05:57
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25