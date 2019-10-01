Акция у офиса президента пока малочисленная, митингующие стоят с флагами в руках националистической партии. Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Интернет WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.

Происшествия Полковник СКР умер после нападения в Москве Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Политика Макрон поддержал сохранение членства РФ в Совете Европы Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ПАСЕ, что поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы.

Политика В Белоруссии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что согласование формулы Штайнмайера — это «значимый шаг в имплементации минских договорённостей и установлении мира на Украине».

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Политика Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.

Культура В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.

Здоровье ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.

Единоборства Макгрегор надеется провести бой 14 декабря в Дублине Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор хочет выступить на турнире в Дублине 14 декабря.

Общество Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Общество Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.

Театры Конкурс на должность директора Национального художественного музея проведут заново Конкурс на должность генерального директора Национального художественного музея пришлось отменить, так как только один кандидат подал полный пакет документов.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Происшествия Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.

Недвижимость Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.

Политика Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Космос NASA ведет переговоры о новых местах на «Союзах» с Роскосмосом NASA ведет переговоры с Роскосмосом по поводу закупки дополнительных мест на кораблях "Союз", которые доставят астронавтов на МКС после весны 2020 года, сообщил первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.