Политика
Газета.RuНационалисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Акция у офиса президента пока малочисленная, митингующие стоят с флагами в руках националистической партии. Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Интернет
WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.
DP.RU 10:15
Происшествия
Полковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Политика
Макрон поддержал сохранение членства РФ в Совете Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ПАСЕ, что поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы.
РЕН ТВ 06:58
Политика
В Белоруссии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что согласование формулы Штайнмайера — это «значимый шаг в имплементации минских договорённостей и установлении мира на Украине».
RT на русском 17:08
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда вчера в 01:25
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru 19:27
Единоборства
Макгрегор надеется провести бой 14 декабря в Дублине
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор хочет выступить на турнире в Дублине 14 декабря.
Газета.Ru 12:13
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия 15:48
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости 17:56
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Театры
Конкурс на должность директора Национального художественного музея проведут заново
Конкурс на должность генерального директора Национального художественного музея пришлось отменить, так как только один кандидат подал полный пакет документов.
ИА ЯСИА 20:00
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 17:02
Футбол
«Бавария» забила семь голов в ворота «Тоттенхэма» в Лондоне
Российская газета 17:22
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия
Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу
Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.
АСТВ 20:55
Недвижимость
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК 17:00
Политика
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Космос
NASA ведет переговоры о новых местах на «Союзах» с Роскосмосом
NASA ведет переговоры с Роскосмосом по поводу закупки дополнительных мест на кораблях "Союз", которые доставят астронавтов на МКС после весны 2020 года, сообщил первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
РЕН ТВ 20:22
Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54