Политика
Газета.RuНационалисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Акция у офиса президента пока малочисленная, митингующие стоят с флагами в руках националистической партии. Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
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Националисты устроили митинг возле офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Вести.Ruвчера в 14:04
Националисты в Киеве устроили митинг после согласования Украиной формулы Штайнмайера
RT на русскомвчера в 16:17
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
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Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
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ФедералПресс 00:46
Авто
Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв
Довольная собой, семья отправилась дальше по парковке и загрузилась в насмерть заезженный хэтчбек Opel Astra первого поколения.
За рулем вчера в 23:01
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
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Газета.Ru вчера в 22:45
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Названа дата открытия Фрунзенского радиуса в Петербурге
Российская газета 00:44
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
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Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков
Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.
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Российская газета вчера в 04:17
Общество
В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер»
Синоптики утверждают — это ураган "Мортимер". Ранее он прошелся по Западной и Центральной Европе.
Вести.Ru 00:18
Кино
Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде
РИА Новости 30 сентября в 08:14
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Российская газета вчера в 10:10
Политика
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
На своей странице в Facebook бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его фракция "Европейская солидарность" не намерена мириться с подписанием представителями Киева "формулы Штайнмайера" и не даст разрушить украинское пространство, передает ТАСС.
Инфорос 01:29
Технологии
РБК: Операторов 5G переведут на российские серверы, которых еще нет
В последнем варианте документа упоминается необходимость кооперироваться в области R&D с международными игроками, но при этом появился пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки.
Якутия 24 00:06
Футбол
«Бавария» забила семь мячей «Тоттенхэму» в Лондоне
Нева Спорт 01:12
Общество
Johnson&Johnson оштрафовали из-за «опиоидного кризиса»
Американская компания Johnson&Johnson согласилась выплатить во внесудебном порядке по 10 млн долларов двум округам в штате Огайо из-за «опиоидного кризиса».
Взгляд.ру 01:35
Происшествия
В избиении мужчины до смерти в Вольске заподозрили двух полицейских
В Саратове в избиении человека до смерти заподозрены двое сотрудников полиции. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.
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Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Политика
В Бурятии уволился росгвардеец, призывавший коллег «не выполнять преступных приказов»
В Бурятии уволился сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Виктор Хоржиров, призывавший коллег не выполнять «заведомо преступные приказы» и не задерживать участников мирных акций протеста.
БИЗНЕС Online 00:59
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак
В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
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Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда вчера в 23:19
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступит с концертами в Иркутске и Ангарске в ноябре
Певица Ольга Бузова выступит с концертной шоу-программой «Принимай меня» в Иркутске и Ангарске в ноябре, сообщается 1 октября на странице певицы в соцсети Instagram.
ИрСити вчера в 07:04
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
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«Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское "Динамо" побило антирекорд московского "Спартака" по количеству поражений подряд в гостевых матчах Лиги чемпионов.
Российская газета 00:34
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM вчера в 22:49