Политика

Газета.RuГазета.RuНационалисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Акция у офиса президента пока малочисленная, митингующие стоят с флагами в руках националистической партии. Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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