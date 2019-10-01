Политика
Газета.RuНационалисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Акция у офиса президента пока малочисленная, митингующие стоят с флагами в руках националистической партии. Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
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Националисты в Киеве устроили митинг после согласования Украиной формулы Штайнмайера
RT на русскомвчера в 16:17
Националисты устроили митинг возле офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
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