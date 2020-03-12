Политика
РИА НовостиНационалисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу
Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua". По данным портала, через полчаса после начала мероприятия один из радикалов начал оскорблять Сивохо, называя его предателем.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Футбол
Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы
Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, утверждает Marca.
Политика
Госдума приняла поправки в Конституцию
Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы.
Единоборства
Мейвезер сообщил о проведении боя с Нурмагомедовым
Футбол
«Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с «Рубином»
Тульский «Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с казанским «Рубином», который должен состояться 14 марта.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Общество
Кабмин одобрил запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников
Правительство на заседании одобрило законопроект, в который входит запрет контролерам общественного транспорта высаживать несовершеннолетних пассажиров без билетов.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал роль СССР в победе над фашизмом
Чапутович отметил, что Польша признает, что основная ответственность за начало Второй мировой войны лежит на Германии, а в борьбе с фашизмом в Германии важнейшую роль сыграл СССР.
Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Общество
В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка
Экономика
Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка
Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Путешествия
Продажи туров за рубеж в России упали на 60%
Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8
Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1.
Общество
В Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
Здоровье
Второй в истории пациент излечился от ВИЧ
Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Политика
Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами
Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Авто
Автомобили подорожают на 10% из-за ослабления рубля
Аналитики предсказывают увеличение стоимости автомобилей в России на 10% из-за цен на нефть и курса валют.
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию
Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Финансы
Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года
Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.
Экономика
МТС снизит доходы от роуминга из-за коронавируса
МТС прогнозирует снижение доходов от роуминга в 2020 году из-за коронавируса, сообщил журналистам президент компании Алексей Корня в ходе раскрытия финансовых результатов оператора за 2019 год.