Политика

РИА НовостиРИА НовостиНационалисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua". По данным портала, через полчаса после начала мероприятия один из радикалов начал оскорблять Сивохо, называя его предателем.
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве

Российская газета08:10

На советника главы СНБО Украины Сивохо напали на презентации «платформы примирения»

Газета.Ru06:22

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости06:46

Полиция задержала сорвавших презентацию плана примирения Киева с Донбассом

Lenta.ru07:32

СМИ: националисты сорвали презентацию в Киеве Нацплатформы примирения с Донбассом

ТАСС06:27

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

Известия08:01

Националисты подрывают государственность Украины — Инна Иваночко

Новостной фронт07:31
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Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Футбол

Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы

Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, утверждает Marca.
Бомбардир.ру 07:53
Политика

Госдума приняла поправки в Конституцию

Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы.
RZN.info вчера в 04:10
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Единоборства

Мейвезер сообщил о проведении боя с Нурмагомедовым

News.ru вчера в 09:42
Футбол

«Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с «Рубином»

Тульский «Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с казанским «Рубином», который должен состояться 14 марта.
Чемпионат 06:16
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru вчера в 14:23
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Общество

Кабмин одобрил запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников

Правительство на заседании одобрило законопроект, в который входит запрет контролерам общественного транспорта высаживать несовершеннолетних пассажиров без билетов.
РБК 07:44
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал роль СССР в победе над фашизмом

Чапутович отметил, что Польша признает, что основная ответственность за начало Второй мировой войны лежит на Германии, а в борьбе с фашизмом в Германии важнейшую роль сыграл СССР.
Дождь вчера в 15:24
Политика

Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Legal.Report вчера в 07:44
Экономика

Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка

Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.
РБК 08:10
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Путешествия

Продажи туров за рубеж в России упали на 60%

Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
ТАСС 06:43
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8

Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1.
Ferra 04:04
Общество

В Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
Rambler News Service 05:31
Здоровье

Второй в истории пациент излечился от ВИЧ

Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора.
Доктор Питер 10 марта в 10:09
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Общество

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК вчера в 18:38
Авто

Автомобили подорожают на 10% из-за ослабления рубля

Аналитики предсказывают увеличение стоимости автомобилей в России на 10% из-за цен на нефть и курса валют.
Car.ru 03:20
Политика

Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию

Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.
Дождь 06:25
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Финансы

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года

Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.
REGNUM вчера в 15:13
Экономика

МТС снизит доходы от роуминга из-за коронавируса

МТС прогнозирует снижение доходов от роуминга в 2020 году из-за коронавируса, сообщил журналистам президент компании Алексей Корня в ходе раскрытия финансовых результатов оператора за 2019 год.
Коммерсантъ 08:00
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Сергей Сивохо
Украинский актёр
Украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Участвовал в КВН, был творческим директором украинских телерадиокомпаний. С октября 2019 года - советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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