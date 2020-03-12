Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua". По данным портала, через полчаса после начала мероприятия один из радикалов начал оскорблять Сивохо, называя его предателем.

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

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