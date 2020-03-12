Политика

РИА НовостиРИА НовостиНационалисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua". По данным портала, через полчаса после начала мероприятия один из радикалов начал оскорблять Сивохо, называя его предателем.
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Полиция Киева задержала напавших на советника главы СНБО

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Сивохо пожаловался на конфликт Киева с «янтарной республикой на Волыни» и «гранитной в Житомирской области»

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Националисты атаковали советника главы СНБО на конференции по Донбассу

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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

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Полиция задержала сорвавших презентацию плана примирения Киева с Донбассом

Lenta.ru07:32

СМИ: националисты сорвали презентацию в Киеве Нацплатформы примирения с Донбассом

ТАСС06:27

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

Известия08:01
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Общество

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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Экономика

Аптекари назвали дорожающие из-за падения рубля товары

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Телеканал 360° 02:27
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета вчера в 21:18
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Наука

Останки самого маленького динозавра найдены в янтаре

Палеонтологи нашли в бирманском янтаре останки самого крошечного динозавра - древний родственник птиц имел череп длиной в 15 мм.
Газета.Ru 05:28
Спорт

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года пройдет в России

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ТАСС Спорт 06:24
Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) оштрафовали на десять миллионов долларов из-за допингового скандала, сообщил глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен.
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Шоу-бизнес

Екатерина Диденко стала пятнистой после смерти мужа

Пусть Диденко и заработала деньги, рассказывая о трагедии с сухим льдом - эта мелочь не делает ее хуже.
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«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
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Общество

В Европе осталась одна страна без коронавируса

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Интерфакс 05:51
Общество

Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Lenta.ru 08:52
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Интерфакс 06:23
Гаджеты

Honor View 20 и Honor 9X получат Android 10 на следующей неделе

Исходя из информации, указанной в официальном пресс-релизе компании, смартфоны Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 и Honor 9X получат обновление до Android 10 уже 15 марта.
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В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Московский Комсомолец 01:56
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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
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Общество

Путин наградил Вексельберга орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.
РБК 09:01
Экономика

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
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Бою Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона угрожает короновирус

Президент UFC Дана Уайт заявил, что есть вероятность отмены поединка за пояс чемпиона в легком весе между россиянином и американцем из за эпидемии короновируса.
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Здоровье

Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице

По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Восток-Медиа вчера в 13:45
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Общество

В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
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Политика

Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Газета.Ru вчера в 08:40
Политика

За поправки в Конституцию намерены проголосовать 64% россиян

В поддержку предложенных изменений в Конституцию России планируют проголосовать 64% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 11 марта.
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Финансы

Крымский банк пошел против рынка

В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
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Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
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Энергетика

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

Замминистра финансов Алексей Сазанов 11 марта заявил, что обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России.
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Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
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Сергей Сивохо
Украинский актёр
Украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Участвовал в КВН, был творческим директором украинских телерадиокомпаний. С октября 2019 года - советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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