Политика

РЕН ТВРЕН ТВНационалисты отказались покидать зону разведения в Донбассе

Соглашение о разведении сил в Золотом, Петровском и станице Луганской было достигнуто на заседании в Минске контактной группы по Украине 1 октября. Датой разведения назначено 7 октября. Ранее Зеленский провел совещание с силовиками о разведении сил в Донбассе.
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