Соглашение о разведении сил в Золотом, Петровском и станице Луганской было достигнуто на заседании в Минске контактной группы по Украине 1 октября. Датой разведения назначено 7 октября. Ранее Зеленский провел совещание с силовиками о разведении сил в Донбассе.

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Шоу-бизнес Спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк попросили прекратить Ранее в Telegram-канале появилась информация, что с 98% вероятностью заслуженная артистка РФ умерла.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

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Происшествия Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.

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