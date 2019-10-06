Политика
РЕН ТВНационалисты отказались покидать зону разведения в Донбассе
Соглашение о разведении сил в Золотом, Петровском и станице Луганской было достигнуто на заседании в Минске контактной группы по Украине 1 октября. Датой разведения назначено 7 октября. Ранее Зеленский провел совещание с силовиками о разведении сил в Донбассе.
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Футбол
Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Газета.Ru 13:57
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат вчера в 07:39
Политика
Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии
В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Московский Комсомолец 09:53
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Футбол
Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.
Спорт-Экспресс 14:19
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток 05:31
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком
ВашГород.ру 00:03
Шоу-бизнес
Спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк попросили прекратить
Ранее в Telegram-канале появилась информация, что с 98% вероятностью заслуженная артистка РФ умерла.
Телеканал 360° 13:32
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Политика
Володин назвал провокацией допрос депутата Юмашевой в США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США в очередной раз нарушили свои международные обязательства, устроив допрос члена думского комитета по международным делам Инги Юмашевой (депутат Госдумы от «Единой России»).
Коммерсантъ 03:05
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM 04 октября в 06:45
Армия и оружие
ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 14:14
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.
RT на русском 05:49
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва вчера в 01:56
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Футбол
Урал — Зенит 1:3
Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 06:22
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Происшествия
В Кирове пожаловались на пьяного судью за рулём, но его спасла невеста
Очевидцы пожаловались в полицию, якобы видели, как он нетрезвым садился за руль автомобиля.
Life.ru 10:51
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53