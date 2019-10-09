Политика
REGNUMВСУ пропустили радикалов к району разведения войск в Донбассе
Разведение сил в районе Золотого должно было начаться сегодня, однако ещё накануне вооруженные отряды украинских радикалов начали сосредотачиваться в районе Золотого. Сегодня радикалы выдвинулись непосредственно на позиции украинских войск, но сперва были остановлены на КПП.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Футбол
Уткин: «Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА»
Действующий глава московского ЦСКА Евгении Гинер потерял интерес к армейскому коллективу, такое мнение высказал популярный журналист Василий Уткин.
Sport.ru 09:58
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Футбол
Стали известны даты и время начала игр 1/8 финала Кубка России
В РФС определились с датами и началом матчей 1/8 финала Кубка России. Пять игр пройдут 30 октября, оставшиеся – 31-го числа.
ProstoProSport 11:05
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Здоровье
Главврач больницы РЖД извинился перед ползавшей на коленях пациенткой
На снимках, попавших в соцсети, видно, что маломобильная пациентка ползет по крыльцу корпуса, после чего садится в инвалидную коляску.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:11
Политика
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников
Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
РИА Новости 11:07
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Армия и оружие
Спецслужбы России обвинили в работе на Украине
Спецслужбы РФ в ближайшее время попытаются дестабилизировать ситуацию на Украине, но им можно оказать противодействие.
Утро.ru 10:42
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Кино
Митяй из сериала «Сваты» объявил об уходе из проекта
iReactor 11:01
Происшествия
В Луганской области националисты подрались с полицией
РИА Новости 09:49
Энергетика
«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.
REGNUM 06:49
Происшествия
В Саратове пропала без вести 9-летняя девочка
В Саратове разыскивается пропавшая без вести 9-летняя Елизавета Киселева. Об этом сообщает поисковая группа «Лиза Алерт».
Регион 64 10:05
Наука
Британцы смогли увеличить эффективность взрывчатки
Британские эксперты рассказали, что разработанная ими технология позволяет улучшить характеристики получаемой в итоге взрывчатки.
Goroday.ru 11:16
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
В Польше назвали хорошей закалку российского спецназа в Сирии
Актуальные Новости 00:47
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова
Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".
Московский Комсомолец 11:05
Армия и оружие
Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии
Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается, - заключила она.
News.ru 11:05
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru 06:17
Экономика
Медведев ждет план по мерам для экономического роста
Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
ТАСС вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Политика
Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе ополченцы Донбасса не смогут избираться в Верховную Раду Украины.
Lenta.ru 07:13