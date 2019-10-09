Разведение сил в районе Золотого должно было начаться сегодня, однако ещё накануне вооруженные отряды украинских радикалов начали сосредотачиваться в районе Золотого. Сегодня радикалы выдвинулись непосредственно на позиции украинских войск, но сперва были остановлены на КПП.

ВСУ пропустили радикалов к району разведения войск в Донбассе

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