Протестная акция началась вечером во вторник, 29 октября, под Офисом украинского президента Владимира Зеленского против разведения сил в Донбассе.

Националисты протестуют под офисом Зеленского против разведения войск

Киберспорт Riot Gaming анонсировала новую виртуальную музыкальную группу Компания Riot Games представила новую виртуальную музыкальную группу True Damage. В нее вошли Qiyana, Senna, Akali, Еkko и Yasuo.

Политика В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

Общество «Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка» Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.