Политика

Газета.RuГазета.RuНационалисты протестуют под офисом Зеленского против разведения войск

Протестная акция началась вечером во вторник, 29 октября, под Офисом украинского президента Владимира Зеленского против разведения сил в Донбассе.
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«Ни шагу назад!»: националисты устроят трехчасовую акцию возле офиса Зеленского

Украина.ру08:53

Националисты протестуют под офисом Зеленского против разведения войск

Газета.Ru13:40
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У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе

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«Черный вторник» потряс экономику США и стал «спусковым крючком» Великой депрессии – продолжительного экономического кризиса в мировой экономике.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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