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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится 100 российских проектов к концу года. Партнер необходим Netflix из-за законодательных ограничений. Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.В источнике
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ТАСС

Эксперты считают, что партнерство с НМГ увеличит долю российского кино в каталоге Netflix

ТАССвчера в 08:34
РЕН ТВ

Национальная Медиа Группа станет представителем Netflix в России

РЕН ТВвчера в 07:01
Ведомости

Netflix будет развиваться в России в партнерстве с «Национальной медиа группой»

Ведомостивчера в 05:45
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Коммерсантъвчера в 06:26
Интерфакс

Netflix полностью локализует сервис в России

Интерфаксвчера в 05:57
Известия

Представителем Netflix в России станет Национальная Медиа Группа

Известиявчера в 05:53
РБК

Национальная медиагруппа переведет Netflix на русский язык

РБКвчера в 07:49

Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина

Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина
РИА Новостивчера в 14:38
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Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Сообщается, что Министерство природных ресурсов и экологии несколько раз предлагало правительству Башкирии присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории федерального значения, а также включить туда горы Тратау и Юрактау.
Профильвчера в 09:58
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Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ruвчера в 08:38
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ruвчера в 04:44
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В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки.
ТАССвчера в 15:35
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