«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Смотрите также
Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина
Захарова заявила об отсутствии фактуры в данных ФРГ о Навальном
Состояние мамы Леры Кудрявцевой не стабилизируется после инсульта
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию
Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет
Пелоси посетила закрытую на карантин парикмахерскую
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
В Японии выборы председателя правящей партии пройдут 14 сентября
Mercedes-Benz представил новый S-Class: в салоне авто пять мониторов
В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится 100 российских проектов к концу года. Партнер необходим Netflix из-за законодательных ограничений. Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.В источнике
Подробнее о событии
Netflix будет развиваться в России в партнерстве с «Национальной медиа группой»
Ведомостивчера в 05:45