«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Смотрите также
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Аксенов поручил принять «фантастические меры» для водоснабжения Крыма
Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое
МИД ФРГ заявил о заинтересованности в улучшении отношений с Россией
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию
Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию
Звезда «Холопа» Саша Бортич впервые показала сына
Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Умерла актриса из фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
Ракетный крейсер «Москва» после ремонта впервые вышел на учения в море
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%
Контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится 100 российских проектов к концу года. Партнер необходим Netflix из-за законодательных ограничений. Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.В источнике
Подробнее о событии