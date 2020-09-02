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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится 100 российских проектов к концу года. Партнер необходим Netflix из-за законодательных ограничений. Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.В источнике
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РЕН ТВ

Netflix купил российский сериал «Эпидемия»

РЕН ТВ08:43
ТАСС

Эксперты считают, что партнерство с НМГ увеличит долю российского кино в каталоге Netflix

ТАСС08:34
Известия

Представителем Netflix в России станет Национальная Медиа Группа

Известия05:53
РБК

Национальная медиагруппа переведет Netflix на русский язык

РБК07:49
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Коммерсантъ06:26
Интерфакс

Netflix полностью локализует сервис в России

Интерфакс05:57
РИА Новости

Национальная Медиа Группа стала оператором Netflix в России

РИА Новости06:58

Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

Президент РФ Владимир Путин не получал письма с критикой в адрес готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения.
ФАН06:09

МИД ФРГ заявил о заинтересованности в улучшении отношений с Россией

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой, но для этого должны быть созданы «соответствующие условия».
RT на русском08:35
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Генпрокуратура РФ просит у Германии помощи по болезни Навального

«Российская сторона просит предоставить все копии экспертиз, медкарту пациента, результаты анализов на наркотики, яды, тяжёлые металлы и ингибиторы холинэстеразы и отобрать биоматериал для исследований в России», — передает RT со ссылкой на запрос Генпрокуратуры РФ.
URA.Ru07:12
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Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ru08:38
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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