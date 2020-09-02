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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится 100 российских проектов к концу года. Партнер необходим Netflix из-за законодательных ограничений. Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.В источнике
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ТАСС

Эксперты считают, что партнерство с НМГ увеличит долю российского кино в каталоге Netflix

ТАСС08:34
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Коммерсантъ06:26
РБК

Национальная медиагруппа переведет Netflix на русский язык

РБК07:49
РЕН ТВ

Национальная Медиа Группа станет представителем Netflix в России

РЕН ТВ07:01
Интерфакс

Netflix полностью локализует сервис в России

Интерфакс05:57
Известия

Представителем Netflix в России станет Национальная Медиа Группа

Известия05:53
Ведомости

Netflix будет развиваться в России в партнерстве с «Национальной медиа группой»

Ведомости05:45

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
Газета.Ru13:10
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Эксперт: конфронтация между США и Россией переходит в Арктику

Конфронтация между Россией и США смещается в Арктический регион, считает главный научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, передает Sputnik Кыргызстан.
Вечерний курьер05:22
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