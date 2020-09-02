«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится 100 российских проектов к концу года. Партнер необходим Netflix из-за законодательных ограничений. Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.