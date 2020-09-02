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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится 100 российских проектов к концу года. Партнер необходим Netflix из-за законодательных ограничений. Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.В источнике
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ТАСС

Эксперты считают, что партнерство с НМГ увеличит долю российского кино в каталоге Netflix

ТАСС08:34
РЕН ТВ

Национальная Медиа Группа станет представителем Netflix в России

РЕН ТВ07:01
Ведомости

Netflix будет развиваться в России в партнерстве с «Национальной медиа группой»

Ведомости05:45
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Коммерсантъ06:26
Интерфакс

Netflix полностью локализует сервис в России

Интерфакс05:57
Известия

Представителем Netflix в России станет Национальная Медиа Группа

Известия05:53
РБК

Национальная медиагруппа переведет Netflix на русский язык

РБК07:49

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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На базе «Арматы» создадут новую боевую машину «Илья Муромец»

В России может появиться новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Илья Муромец», который хотят сконструировать на базе гусеничной платформы «Армата», заявил в беседе с ТАСС генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.
Live2431 августа в 03:17
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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