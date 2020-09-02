«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Смотрите также
В результате лесных пожаров в Ростовской области погибли два человека
Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Татарстане расстреляли убившего двух грабителей бизнесмена Деданина
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
Путин расширил действие указа о выплатах к 75-летию Победы
Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина
В ООН оценили решение США ввести санкции против двух сотрудников МУС
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится 100 российских проектов к концу года. Партнер необходим Netflix из-за законодательных ограничений. Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.В источнике
Подробнее о событии