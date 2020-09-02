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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится 100 российских проектов к концу года. Партнер необходим Netflix из-за законодательных ограничений. Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.В источнике
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ТАСС

Эксперты считают, что партнерство с НМГ увеличит долю российского кино в каталоге Netflix

ТАСС08:34
РЕН ТВ

Национальная Медиа Группа станет представителем Netflix в России

РЕН ТВ07:01
Известия

Представителем Netflix в России станет Национальная Медиа Группа

Известия05:53
Коммерсантъ

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Коммерсантъ06:26
Интерфакс

Netflix полностью локализует сервис в России

Интерфакс05:57
РБК

Национальная медиагруппа переведет Netflix на русский язык

РБК07:49
Ведомости

Netflix будет развиваться в России в партнерстве с «Национальной медиа группой»

Ведомости05:45

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова.
РИА Новости15:31
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Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального

Новые санкции против России из-за отравления главы ФБК Алексея Навального, о чем 2 сентября заявило правительство Германии, более вероятны со стороны Евросоюза, чем со стороны США, считают опрошенные РБК международные эксперты.
РБК14:58

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки.
ТАСС15:35
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В Госдуме усомнились в отключении России от SWIFT из-за санкций по Навальному

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил сомнение в том, что Россию отключат от международной межбанковской системы передачи информации и платежей при возможном введении новых санкций, в том числе, из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Московский Комсомолец15:53

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального

Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального Сегодня на сайте правительства Германии появилось сообщение о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
Коммерсантъ13:59