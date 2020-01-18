с чего всё началось

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) ряда портов для экспорта нефти. Соответствующее заявление компания опубликовала в Faceboоk.

Политика Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.

Космос Женщины-астронавты заменили аккумуляторы на МКС в открытом космосе Впервые в истории женский дуэт вышел в открытый космос в конце прошлого года. Тогда астронавты тоже меняли батареи МКС.

Единоборства Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246 В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.

Технологии WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Здоровье Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.

Политика Помпео прокомментировал смену правительства в России Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал смену кабинета министров в России и заявил, что, по его мнению, Вашингтону следует оценить, как будет развиваться ситуация.

Политика В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Армия и оружие Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».