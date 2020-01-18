Общество
ВедомостиНациональная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) ряда портов для экспорта нефти. Соответствующее заявление компания опубликовала в Faceboоk.
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с чего всё началось
Все главные экспортные порты «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт) — Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина — закрылись в знак протеста, говорится на официальном сайте NOC.News.ru10:52
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