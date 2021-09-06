Будьте в Плюсе

Национальное рейтинговое агентство: ставки по ипотеке в России вырастут до 9,5 процента

Ужесточение финансовых условий в экономике повысит привлекательность сбережений, поможет охладить потребительский и инвестиционный спрос, и, как следствие, приведёт к снижению инфляционного давления в экономике.
ПРАЙМ
В пользу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании выступают следующие факторы.
Finam.Ru
По нашим прогнозам, годовая инфляция достигнет своего пика в сентябре вблизи 7%. Далее мы ожидаем постепенного замедления инфляции к концу года до 6,5% г/г.
ПРАЙМ
Повышение реальной рублевой процентной ставки поможет поддержать российскую валюту и снизить риски оттока капитала.
Finam.Ru

С чего всё началось

Точно вверх: банки ожидают роста ключевой ставки до 7%
Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 10 сентября, следует из консенсус-прогноза «Известий»: большая часть аналитиков склоняется к шагу в 0,5 п.п. — сразу до 7%. К концу августа годовая инфляция поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%, что требует агрессивной денежно-кредитной политики.
Известия17:01

Подробнее о событии

Значение ключевой ставки ЦБ в размере 7% станет максимальным в текущем цикле - ITI Capital
Финмаркет08:38
Банк России повысит ключевую ставку
АК&М06:40
Ценовая стабильность для ЦБ дороже всего
Независимая газетавчера в 13:43
Банки ожидают повышения ключевой ставки до 7% 10 сентября 2021
Комсомольская правда01:30
Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки
Известия19:54
Российский финансовый сектор ожидает роста ставки Центробанка
ФАН03:00
Эксперты рассказали, когда ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики
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