Ужесточение финансовых условий в экономике повысит привлекательность сбережений, поможет охладить потребительский и инвестиционный спрос, и, как следствие, приведёт к снижению инфляционного давления в экономике.
Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 10 сентября, следует из консенсус-прогноза «Известий»: большая часть аналитиков склоняется к шагу в 0,5 п.п. — сразу до 7%. К концу августа годовая инфляция поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%, что требует агрессивной денежно-кредитной политики.
Священник Роман Степанов, призвавший в Youtube священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении за канонические проступки до определения степени его вины церковным судом, указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) опубликован на сайте Чувашской митрополии в понедельник.
Единовременные выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начнутся сегодня, 6 сентября, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80 процентов — это мужская часть населения", — заявила она на Всероссийской неделе охране труда.