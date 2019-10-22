с чего всё началось

Негосударственные пенсионные накопления россиян (НПО) в пределах 1,4 млн рублей застрахует Национальный расчетный депозитарий (НРД). Государство получит отдачу от этих длинных пенсионных средств в ближайшие два года, что поможет дать рост ВВП России на 3% в 2021–2022 годах.

Политика Экс-премьер Латвии раскритиковал власти страны за некомпетентность Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что его страна "попала в задницу".

Кино Критики и зрители разошлись во мнениях о сериале «Хранители» Пилотная серия сериала телеканала HBO "Хранители", основанного на популярных комиксах, получила высокие оценки западных кинокритиков.

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

Футбол «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Общество Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Политика Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана» Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.

Футбол Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Брюгге» В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил "Брюгге". Встреча в Бельгии закончилась со счетом 5:0.

Кино Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец» Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова перестала скрывать возлюбленного Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова перестала скрывать возлюбленного Евгения Феофилактова встретила новую любовь после развода.

Шоу-бизнес Сын Тимати проведет первую ночь в новом доме Анастасия Решетова вместе с новорожденным Ратмиром выписалась из роддома Сегодня Тимати встречал свою невесту, Настю Решетову, и своего новорожденного сына Ратмира из роддома.

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на 10% Цена акций «Яндекса» начала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция.

Шоу-бизнес 25 лет Анне Кошмал: как с годами менялась звезда сериала «Сваты» Известность Анне Кошмал принесла роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты». После съемок юная актриса проснулась знаменитой.

Политика Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни» Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

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Политика Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.