Экономика
ИзвестияНациональный депозитарий застрахует НПО россиян
Негосударственные пенсионные накопления россиян (НПО) в пределах 1,4 млн рублей застрахует Национальный расчетный депозитарий (НРД). Государство получит отдачу от этих длинных пенсионных средств в ближайшие два года, что поможет дать рост ВВП России на 3% в 2021–2022 годах.
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с чего всё началось
"За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад", — поясняет "Известиям" необходимость центрального оператора НПО вице-президент блока доверительного управления ВЭБ Александр Попов.РЕН ТВвчера в 18:04
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