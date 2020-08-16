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МИР 24
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

В Милуоки (штат Висконсин) сегодня стартует Национальный съезд Демократической партии США, сообщает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Трамп обвинил демократов в катастрофической ситуации в ряде городов США

ИА Красная Веснавчера в 14:03
Вести.Ru

Национальный съезд Демократической партии начался в США

Вести.Ruвчера в 23:34
ТАСС

«Восстановление американского лидерства». Что обсуждали демократы в первый день съезда

ТАССвчера в 03:31
Российская газета

Съезд демократов начался с резкой критики президента Трампа

Российская газетавчера в 01:45
Коммерсантъ

В первый же день съезда демократов Дональд Трамп получил по полной

Коммерсантъвчера в 09:21
Газета.Ru

В США стартует национальный съезд Демократической партии

Газета.Ru17 августа в 12:01
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

МИР 2416 августа в 17:54

Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.
Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы
РБК03:34

В польском МИДе призвали ЕС к солидарности в белорусском вопросе

Польша надеется на солидарность ЕС в отношении к белорусского кризису и к политике России в данном вопросе, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач 19 авгутса в эфире Польского радио.
ИА Красная Весна05:10
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

Мэрия Москвы не планирует снова закрывать предприятия и вводить карантинные ограничения из-за коронавируса, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Интерфакс04:03
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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