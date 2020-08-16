Смотрите также

Десятки тысяч туристов из Германии срочно покидают Испанию

Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны

СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии

Двух человек задержали у Минского тракторного завода

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Дима Билан возмутился количеством мусора в Крыму

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

В КНР назвали Россию лидером в области гиперзвукового оружия

Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Минобороны Белоруссии объяснило полеты Ил-76 в РФ

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Мишель Обама считает Трампа неподходящим президентом для США

Двух человек задержали у Минского тракторного завода

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

В Минске приземлился самолет ФСБ РФ

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны

Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Власти Гродно выполнили требования протестующих