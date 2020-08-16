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МИР 24
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

В Милуоки (штат Висконсин) сегодня стартует Национальный съезд Демократической партии США, сообщает ТАСС.В источнике
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ИА Красная Весна

Трамп обвинил демократов в катастрофической ситуации в ряде городов США

ИА Красная Веснавчера в 14:03
Вести.Ru

Национальный съезд Демократической партии начался в США

Вести.Ruвчера в 23:34
ТАСС

«Восстановление американского лидерства». Что обсуждали демократы в первый день съезда

ТАССвчера в 03:31
Российская газета

Съезд демократов начался с резкой критики президента Трампа

Российская газетавчера в 01:45
Коммерсантъ

В первый же день съезда демократов Дональд Трамп получил по полной

Коммерсантъвчера в 09:21
Газета.Ru

В США стартует национальный съезд Демократической партии

Газета.Ru17 августа в 12:01
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

МИР 2416 августа в 17:54

Для энергоснабжения БАМа и Транссиба «Россети» запросили из бюджета 134 млрд рублей

Федеральная сетевая компания («Россети») направила в Минэнерго заявку на выделение субсидии из федерального бюджета на второй этап электрификации БАМа и ТТранссиба в размере 134,2 млрд рублей.
Байкал2401:19
1

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известиявчера в 18:01
89

Пандемия изменила список покупок для школьников

Продажи практически всех товаров из основного списка позиций, которые покупают школьникам к новому учебному году (включая обувь и одежду, канцтовары, учебники и учебные материалы), выросли в два раза и выше (абсолютных значений продаж компания не раскрывает) Как коронавирус влияет на учебный год В марте российские школы из-за пандемии прекратили очное обучение и перешли на дистанционный формат.
РБК00:00