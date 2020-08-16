Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.