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МИР 24
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

В Милуоки (штат Висконсин) сегодня стартует Национальный съезд Демократической партии США, сообщает ТАСС.В источнике
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ИА Красная Весна

Трамп обвинил демократов в катастрофической ситуации в ряде городов США

ИА Красная Веснавчера в 14:03
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

МИР 2416 августа в 17:54
Российская газета

Съезд демократов начался с резкой критики президента Трампа

Российская газетавчера в 01:45
Вести.Ru

Национальный съезд Демократической партии начался в США

Вести.Ruвчера в 23:34
ТАСС

На съезде демократов в Милуоки брат Джорджа Флойда объявил минуту молчания в память о нем

ТАССвчера в 22:13
Газета.Ru

В США стартует национальный съезд Демократической партии

Газета.Ru17 августа в 12:01
Коммерсантъ

В первый же день съезда демократов Дональд Трамп получил по полной

Коммерсантъвчера в 09:21

Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком
РИА Новости03:37

Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.
РБК03:34

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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