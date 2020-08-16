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МИР 24
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

В Милуоки (штат Висконсин) сегодня стартует Национальный съезд Демократической партии США, сообщает ТАСС.В источнике
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ИА Красная Весна

Трамп обвинил демократов в катастрофической ситуации в ряде городов США

ИА Красная Веснавчера в 14:03
Коммерсантъ

В первый же день съезда демократов Дональд Трамп получил по полной

Коммерсантъвчера в 09:21
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

МИР 2416 августа в 17:54
Вести.Ru

Национальный съезд Демократической партии начался в США

Вести.Ruвчера в 23:34
ТАСС

В Милуоки открылся съезд Демократической партии США

ТАССвчера в 21:06
Газета.Ru

В США стартует национальный съезд Демократической партии

Газета.Ru17 августа в 12:01
Российская газета

Съезд демократов начался с резкой критики президента Трампа

Российская газетавчера в 01:45

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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«Пегас» расширил список отелей для перебронирования в Турции

Согласно сообщению «Пегаса» замена путевок на 2020 год допускается с любого направления на курорты Антальи, Даламана и Бодрума с вылетами с 18 августа по 30 ноября и размещением в объектах из списка, опубликованного на официальном сайте туроператора.
ТурДомвчера в 13:15