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МИР 24
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

В Милуоки (штат Висконсин) сегодня стартует Национальный съезд Демократической партии США, сообщает ТАСС.В источнике
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Вести.Ru

Национальный съезд Демократической партии начался в США

Вести.Ruвчера в 23:34
Коммерсантъ

В первый же день съезда демократов Дональд Трамп получил по полной

Коммерсантъвчера в 09:21
ТАСС

«Восстановление американского лидерства». Что обсуждали демократы в первый день съезда

ТАССвчера в 03:31
Российская газета

Съезд демократов начался с резкой критики президента Трампа

Российская газетавчера в 01:45
ИА Красная Весна

Трамп обвинил демократов в катастрофической ситуации в ряде городов США

ИА Красная Веснавчера в 14:03
Газета.Ru

В США стартует национальный съезд Демократической партии

Газета.Ru17 августа в 12:01
МИР 24

Национальный съезд Демократической партии США начнется 17 августа

МИР 2416 августа в 17:54

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей
Lenta.ruвчера в 13:39
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
2,3K

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
1,9K

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Сасман сказал, что в общей сложности он потратил 5415 долларов на техническое обслуживание седана Tesla Model S, причем самые значительные расходы составили 2215 долларов на новую информационно-развлекательную систему и 790 долларов на новый порт зарядки.
Про Кроссоверы17 августа в 03:49
9

Asus подтвердила камеру-перевертыш во флагманском смартфоне Zenfone 7

Asus выпустила игровой смартфон Asus ROG Phone 3 в июле этого года, а недавно производитель подтвердил, что 26 августа состоится презентация линейки Asus ZenFone 7. Ходили слухи, что Asus сохранит фирменную конструкцию камеры, которая при повороте на 180 градусов позволит делать селфи.
iXBT.com00:24
3

Штаб Бабарико направил письма послам России и стран ЕС

Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила, что послам России и стран ЕС направлены письма, в которых рассказывается о ситуации в Белоруссии.
Взгляд.рувчера в 16:47
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Власти города в Белоруссии согласились с требованиями протестующих

Исполком Гродно первым из органов власти крупных городов Белоруссии согласился выполнить требования протестующих, в том числе разрешить митинги на центральных площадях, предоставить оппозиции телеэфир и не препятствовать проведению забастовок.
Ридус00:00
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