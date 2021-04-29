С начала этой недели производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном союзе птицеводов. Там пояснили: торговые сети сформировали необходимые им запасы продукции накануне Пасхи, поэтому спрос с их стороны снизился.

Известия 17:01