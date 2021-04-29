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Экономика

Национальный союз птицеводов зафиксировал снижение цен на яйца

Национальный союз птицеводов зафиксировал значительное снижение цен на яйца в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор союза Сергей Лахтюхов.В источнике
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С чего всё началось

Цены всмятку: в России начали дешеветь яйца

С начала этой недели производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном союзе птицеводов. Там пояснили: торговые сети сформировали необходимые им запасы продукции накануне Пасхи, поэтому спрос с их стороны снизился.
Известия17:01

Подробнее о событии

В России зафиксировали снижение цен на яйца

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В отрасли сообщили о снижении цен на яйца в опте

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Отпускные цены на яйца снизились накануне Пасхи

ФАН19:06

СМИ: в России зафиксировано снижение цен на яйца

ТК Звезда18:56

Яйца стали дешеветь в России

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Яйца стали дешеветь в России

News.ru18:34

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