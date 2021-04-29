Национальный союз птицеводов зафиксировал снижение цен на яйца
Национальный союз птицеводов зафиксировал значительное снижение цен на яйца в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор союза Сергей Лахтюхов.В источнике
С чего всё началось
Цены всмятку: в России начали дешеветь яйца
С начала этой недели производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном союзе птицеводов. Там пояснили: торговые сети сформировали необходимые им запасы продукции накануне Пасхи, поэтому спрос с их стороны снизился.
Известия17:01