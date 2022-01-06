Lenta.ruНацпалата предпринимателей Казахстана: ущерб от беспорядков составил 92 миллиона долларовОбщая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила приблизительно 92 миллиона долларов (6,8 миллиарда рублей).Lenta.ruМассовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо почти в два раза.Lenta.ruВ свою очередь местное издание Informburo.kz приводит сведения Союза торговых сетей, согласно которым ретейлеры понесли ущерб в размере $60 млн.Говорит МоскваВ результате после соответствующего поручения президента республики Касыма-Жомарта Токаева правительство ввело регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ сроком на 180 дней.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиЭкономика сегодняФАНФорпост Северо-ЗападПодробнее о событииПредварительный ущерб от беспорядков в Казахстане составил $92 млнРЕН ТВ07:36Предприниматели в Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 92 миллиона долларовРИА Новости07:29В Казахстане у предпринимателей собирают информацию о размерах ущерба из-за беспорядковОбщественная служба новостей07:35Нацпалата предпринимателей Казахстана подсчитала ущерб от беспорядков в странеФАН07:27Предварительный ущерб от беспорядков в Казахстане составил $92 млнГоворит Москва07:23Нацпалата предпринимателей Казахстана: ущерб от беспорядков составил 92 миллиона долларовLenta.ru07:23Ущерб от массовых беспорядков в Казахстане оценили в $92 миллионаРеальное время07:36Показать ещёОценить5Поделиться