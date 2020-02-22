Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства. Изначально в правоохранительные органы поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайка.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают
 правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».
Lenta.ru13:31

Подробнее о событии

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

Lenta.ru13:31

Полиция назвала убийством смерть экс-главы телеканала «Интер» под Киевом

РБК15:12

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Коммерсантъ19:24

Смерть бизнесмена в доме украинского экс-министра назвали убийством

Телеканал 360°20:08

Смерть предпринимателя в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство

Аргументы и Факты14:58

На Украине расследуют убийство мужчины в доме экс-главы МИД

РЕН ТВ17:25

Полиция назвала убийством смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины

Московский Комсомолец19:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 20 февраля в 02:36
Авто

Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y

На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.
SpeedMe 20 февраля в 23:58
Музыка

Полина Гагарина на шоу «Голос. Дети» назвала юную сибирячку «зверюгой»

RuNews24.ru 10:19
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru 03:17
Общество

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля

Следующие "парковочные каникулы" объявят в Москве к Международному женскому дню 8 и 9 марта.
Интерфакс 16:09
Единоборства

Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Газета.Ru 21:14
Кино

Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Piter.tv вчера в 13:20
Общество

Трамп опубликовал «болливудское» видео с собой в главной роли

Известия 19:23
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые стал отцом

Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.
Lenta.ru 14:04
Футбол

«Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании

Валенсийский клуб «Леванте» одержал победу нал «Реал Мадридом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия.
РБК 21:10
Общество

В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека

Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
RT на русском 21:09
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 04:12
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Российская газета 03:57
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

Японский автопроизводитель Toyota до конца 2020 года все автомобили Toyota и Lexus в России оснастит уникальной противоугонной системой.
Shraibikus News 03:48
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз о сроках наступления весны в Москве.
Газета.Ru 20:40
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
Политика

Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском 19:56
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 17:59
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК 20 февраля в 11:44
Футбол

Брейтуэйт: «Не буду стирать одежду после объятий с Месси»

Soccer.ru 12:55
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 05:46
Технологии

Стандарт PCIe 6.0 может быть утверждён уже в следующем году

Планируется, что окончательные спецификации PCI Express 6.0, то есть версии 1.0, будут выпущены в 2021 году.
3DNews 22:45
Политика

ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы.
РБК 19:39
Кино

Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

RuNews24.ru вчера в 08:40
Политика

Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.
REGNUM 08:43
Единоборства

Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru 22:00
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

РБК вчера в 04:31
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

ПолитРоссия вчера в 11:39
ещё по теме
Леонид Александрович Кожара
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов - член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное