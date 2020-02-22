Происшествия
КоммерсантъНацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства. Изначально в правоохранительные органы поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайка.
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».Lenta.ru13:31
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Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
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Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y
На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.
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США сымитировали на учениях ядерный удар по России
В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
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Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля
Следующие "парковочные каникулы" объявят в Москве к Международному женскому дню 8 и 9 марта.
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Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
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Квентин Тарантино впервые стал отцом
Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.
Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании
Валенсийский клуб «Леванте» одержал победу нал «Реал Мадридом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия.
Общество
В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека
Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
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Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз о сроках наступления весны в Москве.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Технологии
Стандарт PCIe 6.0 может быть утверждён уже в следующем году
Планируется, что окончательные спецификации PCI Express 6.0, то есть версии 1.0, будут выпущены в 2021 году.
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ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме
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Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
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Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США
Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.
Единоборства
Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168
Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
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