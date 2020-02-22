с чего всё началось

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства. Изначально в правоохранительные органы поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайка.

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Авто Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые стал отцом Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.

Футбол «Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании Валенсийский клуб «Леванте» одержал победу нал «Реал Мадридом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия.

Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

Авто Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему Японский автопроизводитель Toyota до конца 2020 года все автомобили Toyota и Lexus в России оснастит уникальной противоугонной системой.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Политика Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Общество Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.