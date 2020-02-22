с чего всё началось

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства. Изначально в правоохранительные органы поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайка.

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Общество Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Политика Сандерс выиграл праймериз в Неваде На праймериз Демократической партии в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США Берни Сандерс.

Политика Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.

Кино Анонсированы новые «Звездные войны» Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

Общество «Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.

Наука Ученые рассказали, когда появился коронавирус Китайские ученые заявили, что источником коронавируса COVID-19 был не рынок в Ухане, как считалось ранее.

Политика Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.

Политика В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.