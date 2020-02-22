Происшествия
КоммерсантъНацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства. Изначально в правоохранительные органы поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайка.
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».Lenta.ruвчера в 13:31
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Крупного бизнесмена убили в доме украинского экс-министра и пытались выдать за суицид
Телеканал 360°вчера в 20:08
Смерть предпринимателя в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство
Аргументы и Фактывчера в 14:58
Смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины переквалифицировали в убийство
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В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
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Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
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