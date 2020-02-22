Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства. Изначально в правоохранительные органы поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайка.
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают
 правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».
Lenta.ruвчера в 13:31

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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

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Полиция назвала убийством смерть экс-главы телеканала «Интер» под Киевом

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Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

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На Украине расследуют убийство мужчины в доме экс-главы МИД

РЕН ТВвчера в 17:25
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СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

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В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском вчера в 19:56
Энергетика

Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться

Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
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Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию

В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
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Сандерс выиграл праймериз в Неваде

На праймериз Демократической партии в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США Берни Сандерс.
Газета.Ru вчера в 22:56
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана вчера в 04:29
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Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.
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Общество

Гороскоп на 20 февраля: Ожидается много непростых ситуаций

Сегодня Овна могут ждать улучшений в финансовой сфере.
Бугульминская газета 20 февраля в 01:02
Политика

Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
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Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru вчера в 06:18
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Газета.Ru вчера в 17:21
Футбол

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В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
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Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
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Эрдоган рассказал о гибели турецких военных в Ливии

Несколько военнослужащих Турции погибли на территории Ливии.
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Шоу-бизнес

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
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Общество

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Наука

Ученые рассказали, когда появился коронавирус

Китайские ученые заявили, что источником коронавируса COVID-19 был не рынок в Ухане, как считалось ранее.
Газета.Ru 01:26
Политика

Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.
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День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля

Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
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Политика

В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии

Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.
RT на русском вчера в 18:23
Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости вчера в 05:42
Общество

Трамп опубликовал «болливудское» видео с собой в главной роли

Известия вчера в 19:23
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Леонид Александрович Кожара
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов - член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС.
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