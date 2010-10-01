Политика
ИА НовороссияНацполиция сообщила о разоружении нацистов в Золотом
Напомним, в субботу, 26 октября, Зеленский приехал в оккупированное украинскими нацистами село Золотое, чтобы поговорить с обосновавшимися там украинскими нацистами, срывающими разведение войск.
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Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Life.ru вчера в 21:49
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем 17:19
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК 17:00
Технологии
Uber тестирует продажу кулинарных курсов
Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Культура
Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов
Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
МИР 24 14:44
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Газета.Ru 16:53
Армия и оружие
Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен
Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 16:34
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Гаджеты
На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Anonsens 00:53
Теннис
Федерер стал победителем турнира в Базеле
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле.
Газета.Ru 11:41
Происшествия
Двух российских туристов на Кипре посадили в тюрьму
Kazanfirst.ru 10:33
Политика
Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании «Минска-2»
Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
ТАСС 16:49
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Авто
Флагманский кроссовер FAW Besturn T99 выходит на рынок Китая
Флагманский кроссовер FAW Besturn T99 выходит на рынок Китая в четырех комплектациях по цене от 159 900 юаней за базовый вариант, а это около 1 557 000 рублей.
Tvoe-avto.com 25 октября в 06:21
Армия и оружие
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство.
Gazeta.SPb 08:00
Общество
Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 10:04
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Политика
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Футбол
«Боруссия» М обыграла «Айнтрахт» и вышла на 1-е место в Бундеслиге
«Боруссия», набрав 19 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Чемпионат 16:36
Авто
Аналитики назвали автомобили, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 11:42
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом
Было отмечено, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом несмотря на начало продаж в Индии новых достойных конкурентов Hyundai Venue и Kia Seltos.
Tvoe-avto.com 11:17