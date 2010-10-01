Напомним, в субботу, 26 октября, Зеленский приехал в оккупированное украинскими нацистами село Золотое, чтобы поговорить с обосновавшимися там украинскими нацистами, срывающими разведение войск.

Нацполиция сообщила о разоружении нацистов в Золотом

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