Ключевым драйвером роста нацвалюты выступает увеличение стоимости не только нефти, как традиционно бывает, но и газа, угля и металлов, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Для движения доллара ниже 70 к нацвалюте необходим существенный приток иностранного капитала в российские облигации, однако в этом квартале с учетом высокого уровня инфляции такого не будет, полагает Михаил Васильев.
Российские ученые совместно с коллегами из Италии придумали новый способ синтезировать висмутат бария для переработки органических загрязнителей для очистки сточных вод и получения водородного топлива.
Украинский президент Владимир Зеленский высказался против запрета на показ в стране любимых зрителями старых фильмов из-за участия в них актеров, попавших под санкции на Украине за высказывания, не совпадающие в позицией нынешних киевских властей.
Из техзадания следует, что исполнитель должен подготовить «рекомендации по совершенствованию состава показателей доходов домашних хозяйств, предусмотренных программой выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах».