Будьте в Плюсе

Нацполёты: надолго ли укрепился рубль

В ближайшие недели курс рубля может укрепиться: не исключено, что доллар уйдет ниже 70, а евро — опустится до 80, считают опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия
Ключевым драйвером роста нацвалюты выступает увеличение стоимости не только нефти, как традиционно бывает, но и газа, угля и металлов, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Известия
Для движения доллара ниже 70 к нацвалюте необходим существенный приток иностранного капитала в российские облигации, однако в этом квартале с учетом высокого уровня инфляции такого не будет, полагает Михаил Васильев.
Известия
Также «Против» рубля играет долгосрочная санкционная политика и активная фаза четвертой волны заражения новой коронавирусной инфекцией COVID 19.
VN.RU

Подробнее о событии

Курс доллара к рублю на неделю 18-22 октября 2021, где лучше купить валюту в Новосибирске
VN.RU17 октября в 14:16
Эксперт сказал, когда курс доллара вернется к 80
Свободная Прессавчера в 13:43
Укрепление рубля может продолжиться до конца года - «Альфа-Капитал»
Финмаркетвчера в 12:18
Нацполёты: надолго ли укрепился рубль
Известиявчера в 13:35

Интересное

Сергей Лысюк: родственник Кадырова сошел с испытаний на краповый берет на марш-броске

Создатель спецназа "Витязь" и Герой России Сергей Лысюк в беседе с News.ru объяснил, почему родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с испытания на получение крапового берета.
РИА Новостивчера в 11:15

Ученые из России синтезировали новый фотокатализатор для очистки сточных вод

Российские ученые совместно с коллегами из Италии придумали новый способ синтезировать висмутат бария для переработки органических загрязнителей для очистки сточных вод и получения водородного топлива.
Lenta.ru17:10

Зеленский выступил против запрета фильмов с участием актеров, попавших под санкции

Украинский президент Владимир Зеленский высказался против запрета на показ в стране любимых зрителями старых фильмов из-за участия в них актеров, попавших под санкции на Украине за высказывания, не совпадающие в позицией нынешних киевских властей.
ТАССвчера в 16:32

Власти подготовят новые подходы для расчета бедности

Из техзадания следует, что исполнитель должен подготовить «рекомендации по совершенствованию состава показателей доходов домашних хозяйств, предусмотренных программой выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах».
РБК17:00