Экономика
Портал Северного КавказаЧечня лидировала в освоении бюджетных средств на нацпроекты
Бюджетные средства, направляемые на реализацию национальных проектов, по состоянию на 8 ноября освоены более чем на две трети только 11 регионами России. Более 30 регионов потратили менее 50% денег, сообщает система «Электронный бюджет».
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Сбой системы отправил Колыму на последнее место рейтинга нацпроектов
Московский Комсомолец Колымавчера в 19:10
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Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края
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Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ
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Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
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Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда
Наиболее стабильная обстановка на рынке труда по итогам III квартала 2019 года, по данным Росстата, отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Музыка
На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак
На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Политика
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Общество
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране
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В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
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Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
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Медведев поиздевался над болельщиками «Спартака» после победы «Зенита»
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев после победы своего клуба над московским "Спартаком" (1:0) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги оценил слова форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы, заявившего в микст-зоне, что оскорбляющие его фанаты московского клуба "лают и хрюкают", а также являются "фашистами и сектантами".
Шоу-бизнес
Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое
Хоккей
«Трактор» расторг контракт с Лисиным
Нападающий Энвер Лисин покинул «Трактор», информирует официальный сайт клуба.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.
Энергетика
Киев назвал условие перехода на прямые поставки газа из России
Оржель заявил, что цена на газ не должна быть политической, и это не должна быть скидка, передает ТАСС.
Экономика
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Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
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Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Накануне были завершены все формальности, и Диана Шурыгина официально развелась со своим законным мужем.
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Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак
Найти свободный угол для Константина оказалось сложной задачей, в связи с чем муж пока вынужден жить на съемной квартире недалеко от своего театра.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин признался, что пользовался Ксенией Бородиной
Терехин впервые признался, что на финальном этапе их с Бородиной отношений он в буквальном смысле пользовался Ксенией, а реальных чувств по отношению к ней уже не испытывал.
Общество
В Москве закрылся киноцентр «Соловей»
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Анастасии Заворотнюк приносят в больницу годовалую дочь Милу
Анастасии Заворотнюк, состояние которой улучшилось после операции, приносят в больницу годовалую дочь Милу.
Политика
Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями.