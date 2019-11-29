Экономика

Портал Северного КавказаПортал Северного КавказаЧечня лидировала в освоении бюджетных средств на нацпроекты

Бюджетные средства, направляемые на реализацию национальных проектов, по состоянию на 8 ноября освоены более чем на две трети только 11 регионами России. Более 30 регионов потратили менее 50% денег, сообщает система «Электронный бюджет».
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Сбой системы отправил Колыму на последнее место рейтинга нацпроектов

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Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

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Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM29 ноября в 11:19
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Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

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Наиболее стабильная обстановка на рынке труда по итогам III квартала 2019 года, по данным Росстата, отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
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На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
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Общество

В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде

В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране

Более половины россиян позитивно оценивают ситуацию в стране; текущая доля положительных оценок — 57% — является одним из самых высоких значений за год, при этом скептично настроены 35% респондентов.
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В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
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Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
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Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое

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Китай ввел санкции в отношении США

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Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»

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Киев назвал условие перехода на прямые поставки газа из России

Оржель заявил, что цена на газ не должна быть политической, и это не должна быть скидка, передает ТАСС.
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Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
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Круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме вошел в порт Сухума.
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Найти свободный угол для Константина оказалось сложной задачей, в связи с чем муж пока вынужден жить на съемной квартире недалеко от своего театра.
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В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

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Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями.
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