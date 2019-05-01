Экономика

REGNUMREGNUMНацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

Обсуждая с главами регионов исполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, глава правительства заявлял о подтасовке данных о смертности в ряде субъектов и потребовал от губернаторов письменных объяснений о причинах того, что выделенные в 2019 году на строительство яслей 67 млрд руб. освоены лишь на четверть.
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM29 ноября в 11:19

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 ноября в 23:59

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ29 ноября в 01:40

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолец28 ноября в 23:57

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16
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Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Политика

Бывший депутат Госдумы стал гражданином Германии

Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 05:31
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra вчера в 09:51
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о плохих условиях содержания Захарченко

Ранее Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источники во ФСИН сообщил, что Захарченко поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а также о том, что в душ и на прогулки он ходит под конвоем.
РБК 05:54
Футбол

Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС

В ответ нападающий "Зенита" назвал фанатов "Спартака" сектантами и фашистами.
Piter.tv 04:41
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Политика

Кремль отреагировал на намерение Зеленского обсудить возвращение Крыма

Ранее в понедельник в интервью польскому изданию Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь украинским властям в ситуации вокруг Крыма.
Lenta.ru 05:47
Космос

Во Вселенной обнаружили чёрную дыру нереальных размеров

Китайские учёные, например, считают, что огромный размер LB-1 может быть следствием того, что это две чёрные дыры, вращающиеся вокруг друг друга.
Профиль вчера в 12:41
Происшествия

Отцу убитого в Екатеринбурге ребенка изберут меру пресечения

Ленинский суд Екатеринбурга получил ходатайство об избрании меры пресечения отцу ребенка, убитого, якобы во время изгнания из него бесов, сообщила РИА Новости представитель облсуда.
РИА Новости 00:31
Политика

Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
РИА Новости 05:15
Происшествия

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 05:59
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Автоновости дня вчера в 11:25
Происшествия

В Петербурге массово эвакуируют торговые комплексы и больницу

Росбалт 06:00
Политика

В ЕС рассказали об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Отношения РФ и стран Запада ухудшились в 2014 году. У стран Евросоюза нет четкой позиции относительно отношений с Россией.
Piter.tv вчера в 10:02
Происшествия

В Сретенском районе Забайкалья ввели режим ЧС после ДТП с автобусом

Глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев сообщил, что ввел режим чрезвычайной ситуации после аварии на мосту через реку Куэнгу, с которого слетел автобус с пассажирами рейсом Сретенск – Чита.
РИА Новости 05:41
Футбол

Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»

Недавно аргентинского футболиста признали лучшим плеймейкером мира, а теперь он претендует на привычную награду, которую получил впервые 10 лет назад.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Общество

В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде

В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата застрелили его сына

Gazeta.SPb вчера в 17:59
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

РИА Новости 03:56
Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
ТАСС 03:33
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 30 ноября в 16:08
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 05:21
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».
RuNews24.ru 30 ноября в 19:42
Политика

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
REGNUM 03:41
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Политика

В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР.
RT на русском 05:51
Гаджеты

Deepcool Gammaxx GT V2: башенный кулер для процессоров AMD и Intel

3DNews 05:15
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