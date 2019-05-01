Экономика
REGNUMНацпроекты: агломерация и демография меняют структуру
Обсуждая с главами регионов исполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, глава правительства заявлял о подтасовке данных о смертности в ряде субъектов и потребовал от губернаторов письменных объяснений о причинах того, что выделенные в 2019 году на строительство яслей 67 млрд руб. освоены лишь на четверть.
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Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег
Татар-информ29 ноября в 01:40
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Бывший депутат Госдумы стал гражданином Германии
Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о плохих условиях содержания Захарченко
Ранее Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источники во ФСИН сообщил, что Захарченко поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а также о том, что в душ и на прогулки он ходит под конвоем.
Футбол
Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС
В ответ нападающий "Зенита" назвал фанатов "Спартака" сектантами и фашистами.
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Политика
Кремль отреагировал на намерение Зеленского обсудить возвращение Крыма
Ранее в понедельник в интервью польскому изданию Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь украинским властям в ситуации вокруг Крыма.
Космос
Во Вселенной обнаружили чёрную дыру нереальных размеров
Китайские учёные, например, считают, что огромный размер LB-1 может быть следствием того, что это две чёрные дыры, вращающиеся вокруг друг друга.
Происшествия
Отцу убитого в Екатеринбурге ребенка изберут меру пресечения
Ленинский суд Екатеринбурга получил ходатайство об избрании меры пресечения отцу ребенка, убитого, якобы во время изгнания из него бесов, сообщила РИА Новости представитель облсуда.
Политика
Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
Происшествия
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Политика
В ЕС рассказали об отсутствии однозначной позиции в отношении России
Отношения РФ и стран Запада ухудшились в 2014 году. У стран Евросоюза нет четкой позиции относительно отношений с Россией.
Происшествия
В Сретенском районе Забайкалья ввели режим ЧС после ДТП с автобусом
Глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев сообщил, что ввел режим чрезвычайной ситуации после аварии на мосту через реку Куэнгу, с которого слетел автобус с пассажирами рейсом Сретенск – Чита.
Футбол
Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»
Недавно аргентинского футболиста признали лучшим плеймейкером мира, а теперь он претендует на привычную награду, которую получил впервые 10 лет назад.
Общество
В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде
В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата застрелили его сына
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Политика
В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР.