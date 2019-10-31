Экономика
ГЛАС.RUНацпроекты не ускорят экономический рост в России
Евгения Слепцова, являющаяся старшим экономистом Oxford Economics, заявила, что российские национальные проекты не смогут оказать должного эффекта на экономический рост в стране. По словам эксперта, рост ВВП от реализации нацпроектов может составить лишь 0,1-0,2% в годовом выражении.
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Происшествия
В Ростовской области полицейские во время погони ранили подростка
В Заветинском районе Ростовской области во время полицейской погони был ранен подросток. ЧП произошло в селе Заветное 29 октября.
Rostov.ru вчера в 08:32
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Известия вчера в 16:01
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Российская газета 00:58
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро вчера в 08:41
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru 28 октября в 06:21
Шоу-бизнес
К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера
К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера Певица и ведущая решила по-настоящему удивить своих фанатов, преобразившись в киношного злодея.
Экспресс газета 29 октября в 15:16
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия 02:03
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Общество
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета 02:00
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Известия вчера в 19:26
Происшествия
Во время стрельбы в Торонто ранили пятерых подростков
Пятеро подростков пострадали во время стрельбы в Торонто, сообщает Radio Canada. Инцидент произошел на северо-западе города.
РБК 02:33
Футбол
Юношеская сборная России вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 17 лет, обыграла сверстников из Швейцарии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском вчера в 14:12
Гаджеты
MSI представила целую линейку карт GeForce GTX 16 Super
Компания MSI представила новую линейку видеокарт GeForce GTX 16 Super, куда входят сразу несколько семейств: Gaming, Ventus и Aero.
Игромания.ру вчера в 17:19
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Общество
Рост смертности от онкологии в России объяснили
Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.
Lenta.ru вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
Меркель приветствовала начало отвода сил в Донбассе
RT на русском 02:42
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Здоровье
Лукашенко «не напрягает» дефицит врачей и медперсонала
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заверил: в ближайшие годы дефицит врачей будет ликвидирован.
REGNUM вчера в 06:27
Политика
Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Белоусов: РФ и США проведут заседание по ДСНВ 7 ноября
Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что РФ и Соединённые Штаты проведут встречу двусторонней комиссии по стратегическим наступательным вооружениям 7 ноября.
News.ru 29 октября в 14:09