Выгоды уравновесятся ростом налоговой нагрузки Слепцова акцентирует внимание на инвестиционных нацпроектах, таких как план расширения магистральной инфраструктуры, "Безопасные дороги" и "Жилье и городская среда", которые призваны ускорить экономический рост, но сомневается в стопроцентном освоении средств на них, учитывая текущие задержки в финансировании.

с чего всё началось

Евгения Слепцова, являющаяся старшим экономистом Oxford Economics, заявила, что российские национальные проекты не смогут оказать должного эффекта на экономический рост в стране. По словам эксперта, рост ВВП от реализации нацпроектов может составить лишь 0,1-0,2% в годовом выражении.

Нацпроекты не ускорят экономический рост в России

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