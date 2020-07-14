Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНад Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

В небе над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики стран НАТО, летевшие к государственной границе России, сообщили в Национальном центре управления обороной. Для идентификации и перехвата целей в воздух подняли истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.
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Российские истребители сопроводили самолёты США и Норвегии

RT на русском13:55

Российские истребители поднимались на перехват самолетов-разведчиков стран НАТО в Баренцевом и Черном морях

ТК Звезда09:07

Минобороны заявило о перехвате самолетов Норвегии и США над двумя морями

РБК09:53

Российские истребители вылетали на перехват самолетов-разведчиков США и Норвегии

ТАСС09:38

Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

РИА Новости09:16

Российские истребители перехватили самолеты США в Баренцевом и Черном морях

Известия09:09

Российские истребители вылетали перехват нескольких самолетов НАТО

Газета.Ru13:07
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
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Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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Авторы Until Dawn делают эксклюзив для Google, а на Stadia выходят Sekiro и HITMAN

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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Общество

СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни

Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
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Игры

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

Датой запуска игры назначено 29 октября.
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Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

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Ян призвал не сравнивать его с Нурмагомедовым

Хабиб в свою очередь является чемпионом в легком весе.
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Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

REGNUM 12:02
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Общество

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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Экономика

Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Экономика

Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

REGNUM 03:55
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Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 09:36
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
НТВ 12 июля в 08:54
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Наука

Японское искусство киригами поможет создать роботов нового поколения

Инженеры из Гарварда создали методику, которая поможет получить скульптуру киригами любой формы.
Pravda.Ru 03:58
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Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
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Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
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Общество

Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
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Недвижимость

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы

День рождения Ляйсан Утяшевой собрал под крышей ресторана «Березка Шале» практически всю светскую столицу.
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
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Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная планирует через два года завершить карьеру

Российская фигуристка Алена Косторная планирует через два года завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Olympic Channel.
Газета.Ru 13:39
Здоровье

Врач назвал четыре признака, при которых срочно нужно звонить в скорую

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у людей с плохим самочувствием двоякое отношение к медикам.
Вечерняя Москва 10:44
Футбол

Источник назвал условие, при котором Кокорин согласится вернуться в «Зенит»

RT на русском 12:13
Происшествия

Силовики задержали шесть боевиков ИГ в Ростовской области, один погиб

Rostov gazeta вчера в 07:26
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