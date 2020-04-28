Армия и оружие
REGNUMНад Белгородом в День Победы пролетит военная авиация
Белгород, 28 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Парадный строй военной авиации пролетит над Белгородом 9 мая в честь Дня Победы. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Западного военного округа Министерства обороны.
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Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
— Александр Журавлев, российский военачальникГазета.Ru 09:14
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Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
Кино
Режиссер нового «Хэллоуина» снимет сериал «Восставший из ада» для HBO
Дэвид Гордон Грин, который уже возродил одну культовую хоррор-франшизу - "Хэллоуин" 2018 года собрал внушительную кассу, и сиквелы не за горами - возьмется теперь возрождать другую, не менее культовую.
Российская газета 05:10
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Путин поручил подготовить новый пакет мер поддержки россиян и бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил подготовить новый пакет мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
Мойка78 11:07
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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Происшествия
Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле
Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска
Власти Тульской области введут с 30 апреля в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией цифровые пропуска, сообщает во вторник облправительство.
РИА Новости 11:13
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A41 с NFC
Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж нового смартфона А41, который получил модуль бесконтактной оплаты.
Rusargument 04:49
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Общество
СМИ: в Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая
В Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:34
Общество
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
На американском профильном портале Deadline опубликован список самых убыточных кинокартин минувшего года.
Российская газета 10:59
Армия и оружие
Российский летчик объяснил НЛО с видео Пентагона
Видеозаписи неопознанных летающих объектов часто имеют сильные искажения, в реальности пилоты видят все по-другому, заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, отметив, что НЛО могут оказаться атмосферными явлениями или оптическим обманом.
Взгляд.ру 09:28
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 26 апреля в 15:06
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты
«Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года»,-- сказал журналистам господин Абовский (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:39
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Космос
В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана
Видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана, опубликовано в Сети.
Shraibikus News 05:24
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Происшествия
В Брянске задержали банду вымогателей недвижимости
Как сообщают пресс-службы УМВД России по Брянской области и Следственного управления Следственного комитета Брянской области, установлено местонахождение тела пропавшего, банда обезврежена, а все ее участники задержаны.
Брянская Губерния 09:40
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
Происшествия
ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК вчера в 11:48
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42