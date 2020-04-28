Армия и оружие

REGNUMREGNUMНад Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

Белгород, 28 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Парадный строй военной авиации пролетит над Белгородом 9 мая в честь Дня Победы. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Западного военного округа Министерства обороны.
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Александр Журавлев
Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
— Александр Журавлев, российский военачальникГазета.Ru 09:14

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В Калининграде прошла первая репетиция воздушного парада в честь Дня Победы

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Известия07:24

В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами

Российская газета07:23

В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами

Интерфакс07:05

В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами

Газета.Ru09:14

Боевая авиация Западного военного округа пролетит в День Победы в 12 городах

ЦДИ ПО06:53
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Президент России Владимир Путин поручил подготовить новый пакет мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
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В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана

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