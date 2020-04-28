Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Белгород, 28 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Парадный строй военной авиации пролетит над Белгородом 9 мая в честь Дня Победы. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Западного военного округа Министерства обороны.

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

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