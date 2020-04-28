На фоне отмены из-за коронавируса парадов в День Победы военная авиация 9 мая пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 городами России, сообщил во вторник Западный военный округ (ЗВО).

с чего всё началось

Белгород, 28 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Парадный строй военной авиации пролетит над Белгородом 9 мая в честь Дня Победы. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Западного военного округа Министерства обороны.

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Гаджеты Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит уникальный дисплей Китайский бренд Xiaomi анонсировал выход нового смартфона Mi 10 Youth Edition, который работает на базе актуальной ОС Android 10.

Общество Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири» В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга. 768

Политика Лавров: Россия продолжит финансировать ВОЗ Россия не собирается прекращать финансовую поддержку ВОЗ, несмотря на действия других стран.

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете. 20

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 246

Общество Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко Бренд Pampers решил прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. 73

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 476

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 2,8K

Шоу-бизнес Влад Топалов прокомментировал заявление своей жены Тодоренко Заявление своей жены Регины Тодоренко о домашнем насилии прокомментировал Влад Топалов 26 апреля, на своей странице в Instagram. 11

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 399

Здоровье Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости. 717

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,2K

Наука Потеря обоняния при COVID-19 может говорить о легком течении болезни Потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса и говорит о легком течении заболевания.

Здоровье Минздрав назвал группы обязательной госпитализации при COVID-19 По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 5

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля. 21